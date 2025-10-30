Funeraria de Jesús organiza despedidas a medida y para el recuerdo

Con cinco generaciones de experiencia, la firma murciana combina tradición y adaptación constante para ofrecer un acompañamiento humano y profesional en cada despedida

EFQ Murcia Jueves, 30 de octubre 2025, 20:40

Funeraria de Jesús es desde hace décadas un nombre propio en la ciudad de Murcia. Hablamos de una empresa con trayectoria familiar que abarca cinco generaciones y que ha acompañado a miles de familias en los momentos más delicados. Su forma de trabajar se sostiene sobre tres pilares: respeto, discreción y cercanía. Y sobre algo fundamental hoy: hacerse cargo de todo para que la familia no tenga que hacerlo.

Con el paso de los años, la funeraria ha asumido la gestión completa tras un fallecimiento: recogida en domicilio u hospital, acondicionamiento, velatorio en salas preparadas para la intimidad, organización de la ceremonia –religiosa o civil–, cremación o inhumación y traslado del difunto tanto en el ámbito nacional como internacional. También se ocupa de la documentación y de los trámites legales. El objetivo es claro: que los allegados puedan despedirse con calma, sin una carga burocrática añadida al dolor del momento.

Esa experiencia acumulada ha ido de la mano de una modernización constante. La empresa mantiene el trato humano directo de siempre, pero lo combina con servicios pensados para las necesidades actuales: más personalización, más claridad y menos improvisación.

Dejar decidida la despedida

Uno de esos servicios es el 'Funeral Planner', cada vez más solicitado. Se trata de un plan personalizado en el que una persona deja por escrito, en vida, cómo quiere que sea su despedida. Es un gesto práctico, pero también emocional: evita dudas y evita que la familia tenga que decidir contra reloj.

El proceso es sencillo. Se concierta una reunión con el equipo especializado de Funeraria de Jesús. En ese encuentro se recogen, con calma, las preferencias del interesado: inhumación o cremación; ceremonia religiosa o civil; música; intervenciones de familiares; flores; detalles simbólicos; incluso aquello que no desea que se haga. Todo queda registrado, aprobado por la propia persona y garantizado para el futuro.

Este servicio también cubre la parte menos visible pero más compleja: la gestión administrativa y legal. La funeraria se ocupa de permisos, documentación, traslados si procede y asesoramiento básico en últimas voluntades y herencias. La idea es que, llegado el momento, la familia no tenga que enfrentarse a decisiones que duelen («¿le gustaría esto?», «¿estamos haciéndolo bien?»), sino limitarse a despedirse.

Desde la dirección de la empresa insisten en que planificar no es algo lúgubre, sino un acto de responsabilidad hacia quienes se quedan. Dejarlo organizado en vida es, para muchos, una forma de cuidar también ese último paso.

Ceremonias civiles únicas

Junto con la planificación previa, Funeraria de Jesús ofrece otro servicio que está ganando peso: las ceremonias civiles personalizadas. Cada vez más familias quieren una despedida que hable de la persona que se va, no un acto genérico.

Para lograrlo, la funeraria cuenta con profesionales de la comunicación que ofician y conducen la ceremonia. Antes del acto mantienen entrevistas con la familia y el círculo cercano, recogen recuerdos, anécdotas, rasgos de carácter, aficiones y detalles cotidianos. Con ese material elaboran un guion propio que no se limita a enumerar fechas, sino que reconstruye la historia de esa vida.

Durante la ceremonia se puede dar voz a familiares y amigos, incorporar música elegida por la familia –no necesariamente solemne, sino significativa– e incluir objetos simbólicos que representen al homenajeado. Esos detalles pueden ser tan personales como colocar un capote junto al féretro de quien fue aficionado al toreo, la bicicleta de quien no se bajaba de la carretera los domingos, o la tabla de surf de quien vivía pendiente de las olas. También pueden aparecer recuerdos de su profesión, fotos de momentos importantes o pequeños gestos que toda la familia reconoce.

El resultado es un adiós íntimo y reconocible, que deja un recuerdo sereno. Cinco generaciones después, la misión de Funeraria de Jesús sigue siendo la misma: ofrecer a las familias de Murcia una despedida digna y acompañada, ya sea mediante un servicio urgente o dejando todo previsto con antelación.

