Frucimu brilla en Fruit Attraction por su compromiso con la tradición, innovación y sostenibilidad

Un año más, Frutas y Cítricos de Mula (Frucimu) ha vuelto a situar el nombre de Mula y del campo murciano en el corazón de Europa. En su decimosexta participación consecutiva en Fruit Attraction, la gran cita internacional del sector hortofrutícola celebrada en Ifema Madrid, Frucimu mostró la fuerza de un modelo cooperativo que crece con las personas, se transforma con la tecnología y se sostiene sobre el respeto a la tierra.

Frucimu abastece de limón los 12 meses del año, complementando su oferta con pomelo, naranja, mandarina y clementina. A esta producción se suma una amplia gama de fruta de hueso –albaricoque, melocotón, nectarina y paraguayo– y una sólida sección de almendra que agrupa la oferta de los socios para obtener una comercialización más eficiente y justa. Sus productos llegan a la mayoría de los países de la Unión Europea, especialmente Alemania, Francia, Italia y los países del Este, y la cooperativa ha iniciado un ambicioso proceso de expansión hacia nuevos mercados internacionales, entre ellos Canadá y Estados Unidos, abriendo horizontes que consolidan su posición como exportador global de fruta fresca de calidad.

Cinco años de bio

Hace apenas cinco años, Frucimu inició su andadura en el mundo bio, y hoy este segmento representa ya el 20% de su producción total. Este avance no solo refuerza su apuesta por una agricultura más saludable y respetuosa con el medio ambiente, sino que consolida su liderazgo en un mercado que valora cada vez más la sostenibilidad, la trazabilidad y la responsabilidad social. El compromiso medioambiental de Frucimu no es un lema: es una convicción que impregna cada decisión, cada cultivo y cada innovación. La cooperativa impulsa el uso racional del agua, la reducción de residuos y la economía circular, conscientes de que el futuro del campo pasa por proteger la tierra que lo alimenta.

El presente de Frucimu pasa por modernizar sus instalaciones, digitalizar procesos y fortalecer su estructura organizativa para seguir creciendo con solidez. La cooperativa ha vivido en los últimos años una evolución profunda: ha ampliado su capacidad productiva, diversificado sus líneas de negocio y potenciado su cultura de empresa moderna, eficiente y humana. Francisco J. Ruiz, director general, lo explica con claridad: «Nuestro reto no es solo producir más, sino hacerlo mejor, cuidando a quienes hacen posible cada fruto: nuestros socios, trabajadores y colaboradores. Ellos son el alma de este proyecto».

Reconocimiento al esfuerzo

Desde su sede en Mula, Frucimu ha construido un modelo basado en la constancia y en el compromiso. Cada agricultor, cada técnico y cada trabajador de la cooperativa representan una pieza esencial de un engranaje que no se detiene. Su entrega y profesionalidad hacen posible que los productos de Frucimu lleguen a los hogares europeos con los más altos estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Como explica Miguel Ángel Navarro, presidente del Consejo Rector, «nuestro trabajo no se entiende sin las personas. Cada fruto que exportamos es el resultado de un esfuerzo colectivo y del compromiso inquebrantable de quienes creen en esta tierra y en su capacidad para alimentar al mundo».

Más que una feria

En Fruit Attraction 2025, Frucimu volvió a mostrar su ADN cooperativo en un espacio que cada año se consolida como epicentro mundial de la innovación agrícola. Su participación no es solo una cita comercial, sino una oportunidad para estrechar lazos con clientes internacionales, explorar nuevas vías de colaboración y compartir conocimiento sobre los retos del sector. El estand de Frucimu se convirtió en un punto de encuentro vivo y abierto: una ventana al talento agrícola murciano, al compromiso con la sostenibilidad y al espíritu cooperativo que impulsa a la organización desde hace casi cuatro décadas.

Crecimiento con raíces

Frucimu celebra 38 años de historia con la mirada puesta en el futuro. Su crecimiento constante no ha borrado su esencia: el arraigo a la tierra, la pasión por el trabajo bien hecho y la búsqueda permanente de la excelencia. En un contexto marcado por los desafíos climáticos, la presión de los mercados y la transformación tecnológica, Frucimu reafirma su papel como motor del desarrollo rural y ejemplo de cómo la unión hace la fuerza. Cooperación, innovación y sostenibilidad son los tres pilares sobre los que Frucimu sigue construyendo su historia: una historia que no solo alimenta al mundo, sino que lo inspira.