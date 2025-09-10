La UMU impulsa la innovación docente con proyectos que transforman el aprendizaje El objetivo de esta unidad es impulsar y gestionar iniciativas innovadoras del profesorado convocadas anualmente

La unidad de innovación es un servicio creado por la Universidad de Murcia, dependiente del vicerrectorado de estudios, cuyas funciones van dirigidas a ejecutar las directrices del equipo de gobierno en materia de innovación docente. Su principal cometido es impulsar y gestionar los proyectos de innovación docente convocados anualmente. La última edición alcanzó cifras récord: 323 solicitudes y la participación de más de 1.200 profesores. Asimismo, facilita que los 200 grupos de innovación docente, donde colaboran casi 1.800 profesores, trabajen en distintas iniciativas para difundir la actividad innovadora tanto a nivel nacional como internacional.

Estas cifras sitúan en la actualidad a la Universidad de Murcia en los primeros puestos de las universidades españolas en materia de innovación docente. La Unidad de Innovación impulsa la difusión de proyectos a través de su página web (www.um.es/innovacion) y organiza un congreso anual que congrega a más de 600 profesores, erigiéndose en un espacio clave para intercambiar experiencias e impulsar nuevas ideas docentes. Para alcanzar estos objetivos, la unidad cuenta con diversas herramientas para todo el profesorado y estudiantes disponibles en un laboratorio de innovación. En esta instalación es posible encontrar todo tipo de materiales como libros, juegos de mesa, LEGO serious play, ordenadores, cámaras 360, tabletas, gafas de realidad virtual, impresora 3D e incluso tres escape rooms.

Numerosas iniciativas docentes.

Con el objetivo de fomentar la investigación y el interés por la Historia entre el alumnado universitario, el proyecto 'Juntando Pistas, una práctica de gamificación para la mejora de la docencia en el Grado de Historia', desarrollado en la asignatura de Ciencias y Técnicas Historiográficas. La actividad consistió en un juego de pistas en el que los estudiantes debían resolver un enigma histórico a partir de la interpretación de documentos, imágenes y referencias culturales. Esta iniciativa supone un paso más en la integración de estrategias lúdicas y participativas en la enseñanza superior.

'Un puente entre la Universidad y el mercado laboral: aplicación de los contenidos de Econometría III en servicios de estudios económicos' se dirigía a los egresados en Economía. El objetivo fundamental consistía en mostrar al alumnado la utilidad real de las competencias adquiridas en la asignatura de Econometría para su futuro desempeño laboral en centros de investigación económica. Estos encuentros permitieron contrastar los conocimientos trabajados en clase con modelos y metodologías aplicados en los servicios de estudios, generando un espacio de debate y reflexión enriquecedor.

'Escape room: Clase de cuidado de équidos mágicos: unicornios, centauros, hipogrifos y Thestrals', ambientado en el universo 'Harry Potter', fue desarrollado en la asignatura de Enfermedades Parasitarias del Grado en Veterinaria. Los alumnos, organizados en las casas de Hogwarts, debían superar una serie de pruebas y enigmas basados en casos clínicos que implicaban identificar parásitos como Parascaris equorum, Oxyuris equi, estróngilos y cestodos. Para avanzar, los equipos resolvían pruebas sobre diagnóstico, ciclo biológico, epidemiología, síntomas y tratamiento, integrando teoría y práctica en un formato dinámico y participativo. La experiencia demostró que metodologías lúdicas y creativas pueden transformar la enseñanza en ciencias veterinarias, incrementando tanto la eficacia del aprendizaje como la satisfacción del alumnado.

'Metodologías didácticas de experimentación e implementación en el aula para los Bienes de Interés Cultural e Inmaterial de índole musical en la Región de Murcia', intentaba acercar el patrimonio musical de la Región de Murcia a las aulas de Educación Infantil. Gracias al uso del laboratorio de innovación docente fue posible diseñar, probar y evaluar propuestas pedagógicas que incorporaban la música tradicional murciana en la enseñanza, fomentando la creatividad y la expresión artística del alumnado. A través de secuencias didácticas basadas en manifestaciones populares como las de los auroros, cuadrillas o el toque de tambor tradicional, se generaron recursos innovadores aplicados directamente en el aula con niños y niñas de cinco años. El proyecto demostró el valor del patrimonio musical regional como herramienta educativa, consolidando su transferencia a contextos escolares y universitarios.

'Noticias legales en el Aula: potenciando el aprendizaje del derecho civil a través de la actualidad', fue diseñado para acercar los contenidos jurídicos a la realidad social, política y económica contemporánea del alumnado de derecho. La iniciativa, incorporaba de manera sistemática el análisis de noticias y artículos periodísticos en las dinámicas de clase. A través de esta metodología, los estudiantes debatían, interpretaban y contrastaban informaciones jurídicas actuales, ejercitando competencias clave como el análisis crítico, la argumentación y la comunicación.

'El uso del podcast en el aula de Griego Moderno', fue una iniciativa innovadora que exploraba las posibilidades del aprendizaje móvil. Utilizó el podcast como recurso didáctico para mejorar la metodología docente y fomentar un aprendizaje más autónomo, motivador y accesible. El proyecto se desarrolló en las asignaturas de Griego Moderno de los grados de Filología Clásica, Estudios Ingleses y Lengua y Literatura Españolas. Los estudiantes diseñaron sus propios podcasts, lo que les permitió trabajar contenidos de literatura neohelénica y desarrollar competencias en búsqueda de información, planificación, creatividad y expresión oral. Tras el éxito de esta experiencia piloto, se decidió incorporar la elaboración de podcasts como práctica estable en las guías docentes de Griego Moderno, ampliando además el repositorio 'Miradas sobre Grecia' como recurso complementario de gran valor pedagógico.

