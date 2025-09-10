Posgrados, un papel activo creciente en el mercado laboral Este tipo de formación especializada se consolida como una vía eficaz para generar empleos de mayor calidad y estabilidad

LA VERDAD Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

La formación de posgrado ha consolidado un papel central en la estrategia profesional de jóvenes y trabajadores: ofrece especialización, conexión con el mercado y modalidades adaptadas al ritmo de empleo contemporáneo. Si las universidades y las empresas mantienen la colaboración –y si la oferta se ajusta mejor a la demanda regional–, el posgrado seguirá siendo una vía eficaz para responder a la transformación del mercado de trabajo y para garantizar que la inversión educativa se traduzca en empleos de mayor calidad y estabilidad.

La educación de posgrado ha dejado de ser un extra en el currículum para convertirse en una palanca clave del itinerario profesional en España. En el curso 2023-2024 los estudiantes de máster representaron el 16,4% del total de universitarios, y la oferta de títulos de posgrado –másteres oficiales y propios– ha crecido de forma sostenida en la última década, con 4.325 másteres contabilizados en el curso 2024-2025, un 12% más que hace nueve años. Estos datos ponen cifras a una tendencia: más jóvenes y profesionales vuelven a la universidad para completar su formación con altas dosis de especialización y práctica.

El posgrado aporta especialización técnica y diferenciación. En este sentido, los másteres permiten profundizar en competencias concretas –desde ciberseguridad hasta gestión sanitaria o análisis de datos– y, en muchos casos, incorporan proyectos finales y prácticas externas que reproducen problemas reales del sector. Esa combinación de teoría avanzada y aplicación práctica es la principal virtud que esgrimen empleadores y universidades para justificar la creciente demanda.

En la última década se ha experimentado una recomposición del empleo, una dinámica que obliga a empresas e instituciones a priorizar candidatos con formación de posgrado en perfiles técnicos y de gestión. Es decir, muchas ofertas comienzan a requerir no solo grado sino experiencia y, por tanto, un título de posgrado.

Los informes de mercado laboral y los observatorios de recursos humanos coinciden en varias familias profesionales que tiran de la demanda de posgrados. En la cima están las TIC y la analítica (ingenieros de datos, desarrolladores especializados, expertos en ciberseguridad); seguido por salud y servicios sociosanitarios (gestión sanitaria, neurociencias, salud pública); ingenierías avanzadas y energía (automatización, renovables, eficiencia energética); y gestión y finanzas (consultoría, control de riesgos, fintech). Asimismo, la educación superior sigue necesitando formadores con máster de profesorado y especialistas en innovación docente. Estos ámbitos aparecen repetidamente en los estudios por comunidades autónomas sobre profesionales más demandados.

La Región de Murcia no es ajena a estas corrientes. Sus universidades públicas y privadas –la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, centros privados como la UCAM o escuelas de negocio como ENAE– han ampliado su oferta de posgrado en áreas estratégicas: ingeniería, salud, agroalimentación y negocios. La UPCT, por ejemplo, destaca por su vinculación con la industria local y por presentar másteres orientados a la empleabilidad técnica, mientras que la Universidad de Murcia ofrece una amplia variedad de títulos adaptados al tejido productivo regional. Esa articulación entre universidad y empresa favorece la empleabilidad regional y reduce la fuga de talento hacia grandes polos metropolitanos.

Otro activo del posgrado es su flexibilidad modal: la oferta actual mezcla presencialidad con formatos semipresenciales y online, lo que facilita la conciliación de trabajadores en activo y profesionales que buscan reciclaje. Esa versatilidad ha permitido que muchos murcianos cursen posgrados sin desplazarse, combinando estudios teóricos con prácticas en empresas locales, una fórmula que, además, incrementa la retención de talento en la comunidad.

Las universidades han respondido introduciendo itinerarios con fuerte componente prác»tico, convenios para prácticas y colaboración con empresas, y programas de posgrado diseñados con la participación empresarial. El resultado es una inserción laboral más directa para muchos egresados, sobre todo en ramas tecnológicas y sanitarias.

Entre los retos estructurales, destaca la tendencia a ajustar la oferta a las necesidades reales. De hecho, la sobreoferta en determinadas disciplinas puede saturar el mercado local. En la Región de Murcia la clave pasa por alinear aún más posgrados con el parque empresarial regional –agroindustria, logística, turismo de valor añadido y salud– y por reforzar la orientación profesional desde el grado para que la elección del posgrado responda a oportunidades laborales reales.

Temas

Educación