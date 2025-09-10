Invertir en Inglés, invertir en futuro Fluency Idiomas, con más de cuatro décadas de experiencia, inicia un nuevo curso para quienes apuestan por este idioma y quieren resultados reales

LA VERDAD Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

En un mundo cada vez más globalizado, el inglés se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo personal, académico y profesional. No se trata solo de aprender un idioma extranjero, sino de adquirir una llave que abre puertas en prácticamente todos los ámbitos de la vida. La formación de futuro pasa, de manera inevitable, por el dominio del inglés.

En el terreno educativo, el inglés ofrece acceso a una cantidad inmensa de información y recursos. Gran parte de las publicaciones científicas, artículos académicos, plataformas de aprendizaje y materiales didácticos se publican en inglés. El estudiante que domina esta lengua tiene una ventaja decisiva: puede consultar, comprender y utilizar conocimientos que de otro modo quedarían fuera de su alcance.

En el terreno laboral, el inglés se ha convertido en una competencia imprescindible. Mejora la empleabilidad, amplía las posibilidades de movilidad internacional y permite competir en un mercado global cada vez más exigente. Cada vez más empresas requieren un nivel certificado de inglés para acceder a puestos de trabajo cualificados, por lo que dominarlo deja de ser un valor añadido para convertirse en una necesidad real.

Actualmente cuenta con centros en Murcia, Alcantarilla, Cartagena y Valencia

Pero los beneficios no se limitan al mundo académico o profesional. Numerosos estudios demuestran que aprender inglés desde edades tempranas favorece el desarrollo cognitivo, mejora la memoria, la concentración y la capacidad de resolución de problemas. Aprender un segundo idioma ejercita el cerebro, estimula la creatividad y potencia habilidades que acompañarán a la persona durante toda su vida.

Conscientes de que el inglés no debe entenderse como una asignatura más, sino como una competencia transversal que refuerza todas las áreas del conocimiento, y de la necesidad de fomentar su aprendizaje para conseguir una generación preparada, competitiva y capaz de construir un futuro mejor, Fluency Idiomas abre el plazo de matrícula para su curso 2025-26. Sus más de cuatro décadas formando a varias generaciones de estudiantes, acompañándolos en cada etapa de su vida académica y profesional, muestra la trayectoria y profesionalidad de esta escuela de idiomas referente en este territorio. Su método, sus profesores con formación específica y la certificación de calidad ISO 9001 avalan un compromiso constante: ofrecer enseñanza de inglés con resultados reales.

En este inicio de curso académico, cuando muchos jóvenes y familias de la Región de Murcia deciden dónde formarse, la elección del inglés es más que una opción: es una inversión en futuro. Y en Fluency Idiomas llevan 48 años demostrando que esa inversión da frutos.

Más información en fluency.es o en cualquiera de sus centros en Murcia, Alcantarilla, Cartagena y Valencia.

Temas

Educación