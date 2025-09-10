Un futuro laboral próspero ligado a la formación Los perfiles TIC y los vinculados a actividades científicas son de los más dinámicos en creación de empleo cualificado actualmente

El mercado laboral bate récords de afiliación pero, al mismo tiempo, acusa carencias de talento en áreas clave, de ahí que la elección acertada de los estudios universitarios y de posgrado pueda marcar la diferencia para muchos estudiantes. ¿Qué grados son los más demandados y, sobre todo, cuáles ofrecen mejor inserción y salarios? Las cifras más recientes dibujan un mapa claro: salud e ingenierías –con la informática y la ingeniería de datos a la cabeza– concentran la mayor empleabilidad, mientras que los posgrados especializados en ciberseguridad, analítica, energías limpias o gestión también tiran del empleo.

Distintos informes sobre el mercado laboral el pasado año confirman que los perfiles TIC y los vinculados a actividades científicas son de los más dinámicos en creación de empleo cualificado. En paralelo, la economía española sigue necesitando profesionales sanitarios, un patrón reforzado tras los años de pandemia y por el envejecimiento demográfico.

Casi pleno empleo en informática y medicina

Los datos oficiales de inserción de egresados, publicados por el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación (SIIU) con seguimiento hasta 2023, y el U-Ranking 2025 (Fundación BBVA-Ivie) dibujan el podio. A los cuatro años de graduarse, la afiliación a la Seguridad Social supera el 90% en titulaciones de Desarrollo de software y aplicaciones (91,4%), Ciencia de datos/otras informáticas (91,2%) y Informática (90,9%). En el ámbito sanitario, Medicina roza el pleno empleo y grados como Logopedia (87,9%) y Enfermería (86,7%) mantienen tasas muy altas. Son, además, estudios con bases de cotización medias elevadas: Medicina (41.333 euros), Informática (36.772 euros) y Enfermería (35.766 euros) a los cuatro años, según el test de inserción laboral.

A estas áreas se suman Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones, muy valoradas por su versatilidad, y dobles grados como ADE + Derecho, que conservan una fuerte demanda en empleos cualificados y bien remunerados.

Si miramos la preferencia de los estudiantes, las notas de corte del curso 2024-2025 vuelven a situar Medicina entre las carreras más codiciadas –aparece 26 veces entre las 100 titulaciones con mayor nota–, con Biomedicina, varias Ingenierías y algunos dobles grados disputándose también los primeros puestos. Aunque la nota no garantiza empleo, sí refleja una presión de demanda sostenida en estas áreas.

En la Región de Murcia, los datos sugieren que ADE, Ciencias del Trabajo e Ingeniería Agroalimentaria siguen siendo perfiles clave

Para quienes buscan orientación vocacional o académica en la Región de Murcia, los datos sugieren que ADE, Ciencias del Trabajo e Ingeniería Agroalimentaria siguen siendo perfiles clave para economía y empresas regionales.

Medicina y las titulaciones de ciencias de la salud mantienen una altísima demanda estudiantil y potencial de empleo.

Ciencias del deporte, psicología, informática, datos y doble grado de Matemáticas-Física también ganan enteros en interés y en expectativas profesionales

Las profesiones del futuro inmediato

El déficit de especialistas en ciberseguridad es uno de los ejemplos más claros en cuanto a la necesidad de profesionales en un determinado sector. El Incibe estima que son necesarias 83.000 personas, una brecha que el sector aún no ha cerrado; de ahí que los másteres y posgrados específicos se traduzcan en colocación rápida. La escalada de incidentes y la adopción de IA elevan la urgencia de estos perfiles.

La analítica de datos e inteligencia artificial, la automatización industrial, las energías renovables y la logística completan el bloque de empleos del mañana con creación neta de vacantes y salarios por encima de la media en muchas provincias. La orientación sectorial del empleo reciente –tecnológico, científico y de alto valor añadido– refuerza esta tendencia.

En cuanto a la formación de posgrado, no hay mejores másteres, pero sí familias con clara tracción e influencia en el mercado laboral.

Los másteres en Ciberseguridad (gestión de riesgos, forense, cloud, normativo) cuentan con una elevada empleabilidad por escasez de talento.

Big Data / Data Science / IA aplicada (ML, MLOps, visualización): demanda transversal en banca, retail, industria y salud.

Energías renovables y transición energética (eólica, fotovoltaica, hidrógeno, eficiencia): crece al ritmo de los proyectos e inversiones.

Logística y cadena de suministro (última milla, planificación, ERP): impulsada por e-commerce y reindustrialización.

Marketing digital y comercio electrónico (performance, automatización, CRM): muy demandados por pymes y scaleups.

Rankings sectoriales

Para quien aún tenga dudas, los listados y rankings sectoriales ayudan a comparar planes docentes, claustros y empleabilidad, aunque conviene interpretarlos como guía.

Entre los consejos prácticos para decidir es necesario detenerse en ciertos datos, como contrastar la tasa de afiliación por grado y universidad (SIIU) y los mapas de inserción (U-Ranking) antes de matricularte. La foto actual favorece sectores como informática y salud, con ingenierías industriales y telecomunicaciones muy bien posicionadas.

Piensa en especialización estratégica. El estudiante que viene de un grado generalista (ADE, Derecho, Económicas), un máster técnico (datos, ciber, energía) puede abrirte nichos de alto valor. Si ya eres STEM, un posgrado en gestión o negocio acelera el salto a puestos de responsabilidad.

Habilidades transferibles. Idiomas, programación, análisis de datos y gestión de proyectos aumentan la empleabilidad en casi cualquier sector; es la pauta que detectan plataformas de empleo y organismos internacionales.

En definitiva, quien combine base sólida (informática, salud o ingeniería) con especialización de posgrado en ciberseguridad, datos o energía, parte con ventaja real en el mercado español de 2025. Y para los no STEM, el camino inverso –máster técnico o digital bien elegido– es una palanca eficaz para cambiar de liga profesional. La demanda está ahí; las cifras lo avalan.

