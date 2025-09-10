Formación Profesional, alianza estratégica con el desarrollo local Consolida su alta empleabilidad procurando una conexión más temprana y estable del alumnado con la realidad productiva

La Formación Profesional (FP) se ha consolidado como una de las grandes palancas de empleabilidad en España y, de forma muy visible, en la Región de Murcia. El último curso cerró con 1.188.901 estudiantes matriculados en FP en todo el país –626.099 en Grado Superior y 470.096 en Grado Medio–, con incrementos anuales superiores al 4% en ambos niveles, un salto que refleja el giro de familias, empresas y administraciones hacia este itinerario eminentemente práctico.

Este avance se apoya en un marco legal renovado: la Ley Orgánica 3/2022 ha reforzado la naturaleza dual de la FP, fijando que toda la oferta incorpore formación en empresa. La norma distingue entre un régimen general –con entre el 25% y el 35% de la duración total en la empresa– y un régimen intensivo, que supera el 35% y contempla contrato de formación y participación empresarial en más del 30% de los resultados de aprendizaje. Con ello, se busca una conexión más temprana y estable del alumnado con la realidad productiva.

En la Región de Murcia, ese viraje se ha traducido en políticas específicas y cooperación empresarial. El modelo murciano de FP Dual se apoya en un sistema de beca para el alumnado en formación en la empresa –habitualmente referenciado como el 80% del IPREM– y se vehicula mediante convenios entre la Consejería y las compañías colaboradoras.

La Administración regional ha reforzado además la promoción de la FP Dual a través de acuerdos con distintas patronales y el Servicio Murciano de Salud para facilitar estancias formativas en centros sanitarios, señal de que la colaboración público-privada se extiende a sectores tractores del territorio.

La empleabilidad, el gran termómetro

Los datos recientes de inserción laboral avalan el atractivo de la FP. La estadística oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional permite seguir la afiliación a la Seguridad Social de los titulados y enmarca indicadores de empleo por familia profesional y nivel, mientras que análisis sectoriales sitúan la tasa de empleo de los graduados de Grado Superior por encima de la de Grado Medio (79,5% frente a 74,6%), con menor desempleo en los primeros. Además, más de la mitad de los titulados encuentra trabajo en menos de seis meses tras finalizar los estudios, según síntesis divulgativa reciente.

Hay distintos rasgos que explican la importancia adquirida por la Formación Profesional en el incremento de matrículas y la reducción de la brecha entre educación y empleo.

Por un lado, los currículos se diseñan con resultados de aprendizaje alineados a estándares profesionales y a necesidades sectoriales, y la fase en empresa se distribuye a lo largo del ciclo, acercando al alumno a equipos, procesos y culturas reales de trabajo.

Por otro, la oferta incorpora cursos de especialización –por ejemplo, en inteligencia artificial y 'big data'– y responde a picos de demanda en ámbitos como sanidad, logística, energía o TIC. Informes y observatorios específicos centralizan datos de matrícula, familias y salidas profesionales para ajustar plazas.

Por último habría que destacar la importancia de la capilaridad territorial. En este sentido, una de las ventajas de cursar FP es que es una herramienta de desarrollo local. Esto quiere decir que los institutos y centros integrados firman convenios con empresas de cada comarca, un modelo que en España ha demostrado tasas de inserción muy altas en centros con fuerte tejido industrial y de servicios.

Los perfiles más demandados

El mercado laboral está pidiendo perfiles técnicos vinculados a la digitalización, la industria y los servicios esenciales. Entre los más recurrentes en los informes recientes figuran:

Tecnologías de la información: desarrolladores (backend/Java), técnicos de sistemas y soporte, especialistas en ciberseguridad, analistas de datos. Son perfiles deficitarios en casi todas las autonomías.

Sanidad y sociosanitario: imagen para el diagnóstico, prótesis dentales, cuidados auxiliares y atención a la dependencia, con alta ocupación en hospitales y clínicas.

Mantenimiento y automatización industrial: mecatrónica, robótica, mantenimiento electromecánico, donde la FP conecta con la modernización de plantas y pymes industriales.

Administración, comercio y logística: e-commerce, gestión de almacén y cadena de suministro, perfiles con blend de gestión y herramientas digitales.

Energías renovables y edificación sostenible: instaladores eléctricos, técnicos de eficiencia energética y climatización, impulsados por la transición verde. (Inferencia apoyada en observatorios y demanda transversal de técnicos industriales.)

Murcia, por su estructura productiva, concentra oportunidades en sanidad pública y privada, metal y fabricación avanzada, agroalimentario, logística y turismo de valor añadido, todos ellos intensivos en técnicos de FP. La expansión reciente de recursos educativos que la Consejería vincula a la FP y la ampliación de convenios con patronal y salud autonómica apuntalan esa demanda local.

