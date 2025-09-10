El CEU UCH inicia el curso con más de 2.700 de nuevos estudiantes

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

El curso académico 2025-2026 ha comenzado en la Universidad CEU Cardenal Herrera con un incremento del 15% en el número de nuevos estudiantes, alcanzando los 2.700 alumnos de nuevo ingreso en los campus de Alfara del Patriarca (Valencia), Elche y Castellón. Más de un tercio de los nuevos alumnos de la CEU UCH procede de diferentes países, principalmente de Europa y Latinoamérica. La implantación del Grado en Psicología, la apertura de una nueva sede en el centro de la ciudad de Elche son las principales novedades académicas del curso, que arranca también con la consolidación del Plan de Excelencia dirigido a estudiantes de alto rendimiento.

El inicio de curso se ha acompañado de actividades de Welcome Days, diseñadas para que los nuevos estudiantes conozcan a sus compañeros, profesores y los servicios del campus. Estas jornadas combinan actividades académicas, culturales y lúdicas, y buscan una integración rápida y eficaz en la vida universitaria.

Nuevos ejes formativos

La CEU UCH, «consciente de la importancia de adecuar la formación a los nuevos estándares de empleabilidad», continúa con el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad. Este programa integral, que se ofrece de manera gratuita a todos los alumnos a lo largo de sus estudios, «fomenta habilidades esenciales en idiomas, competencias digitales, profesionales y de emprendimiento. Además, destaca valores humanísticos como la formación de carácter, solidaridad y el compromiso social». El objetivo de este diploma no es otro que potenciar su empleabilidad y preparar profesionales que destaquen por su talento y, también, por sus valores sólidos.

Por otra parte, el Plan de Excelencia se mantiene como uno de los ejes estratégicos del campus. Este programa selecciona a estudiantes de alto rendimiento y ofrece una formación complementaria en áreas como investigación, empleabilidad, cultura e idiomas. El pasado curso participaron 247 alumnos, lo que refleja su consolidación como espacio de desarrollo académico y personal.

Dimensión internacional

La CEU UCH refuerza su dimensión internacional con una amplia oferta de programas que permiten a los estudiantes completar su formación en universidades y centros de prestigio de todo el mundo, asegura el vicerrector de Internacionalización, Álvaro Antón.

Entre estas iniciativas destacan los Programas Internacionales CEU, que ofrecen la posibilidad de realizar estancias presenciales o virtuales en instituciones de referencia en Estados Unidos. A ellos se suman los Programas de Extensión Internacional, que incluyen dobles titulaciones y másteres europeos multicampus, como el European Business Programme (Alemania), el doble grado con la Universidad Panamericana (México) o los másteres Mercuri y Magellan, que permiten cursar parte de los estudios en universidades europeas.

Los alumnos con mayor nivel de inglés pueden acceder a los International Bilingual Programs (IBP), que combinan un semestre en Estados Unidos con formación especializada en su ámbito académico. También están disponibles los International Online Programs (IOP), certificados profesionales impartidos en colaboración con universidades como la de Arizona, que complementan la formación presencial con experiencias digitales.

La oferta se completa con los International Professional Programs (IPP), desarrollados junto a instituciones internacionales de prestigio como Unitar (ONU) o Arcadia University, que permiten al alumnado adquirir experiencia práctica en entornos globales. El modelo se abre a iniciativas de innovación docente como el Virtual Exchange (COIL), que conecta a estudiantes de distintos países en proyectos colaborativos online sin necesidad de desplazarse, fomentando así la dimensión internacional desde las aulas del CEU.

