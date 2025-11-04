Tiempo de analizar los logros y los nuevos desafíos

EFQ Lorca Martes, 4 de noviembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca, Sepor, celebrada entre los pasados días 27 y 30 de octubre en Ifelor, cumplió finalmente las expectativas para convertirse en la edición más importante de su historia, con la participación de más de 130 expositores, así como la visita de cientos de profesionales que participaron en el Simposium y las jornadas técnicas programadas; además de las decenas de miles de visitantes que acogió la muestra.

El Simpósium Internacional de Porcinocultura centró su primera jornada en la sanidad animal. Grandes expertos en la materia analizaron las últimas novedades y avances en el campo de la sanidad porcina.

Manuel Toledo, jefe de producción de Grupo Francés y uno de los coordinadores de las sesiones, señaló la salmonela como una de las principales enfermedades a tener en cuenta tanto por su riesgo para la seguridad alimentaria como en lo que respecta a la salud del ganado. También puso el foco en la paulatina reducción de antibióticos en las explotaciones, un asunto que será vital en el futuro. «Las muertes por resistencia a antibióticos van a ser la principal causa de muerte en humanos, con lo cual el sector está adaptándose a la reducción progresiva de antibióticos», aseguró

La selección genética para conseguir cerdos adaptados a los desafíos sanitarios y climáticos también salió a escena durante el Simpósium. El evento permitió analizar los retos de cara al futuro que afronta el ganado porcino así como posibles soluciones, con la aplicación de tecnologías y técnicas de última tecnología.

Además de las técnicas tradicionales como la vacunación o el diagnóstico precoz, se analizaron las posibilidades de la selección genética como herramienta fundamental a la hora de adaptar las producciones a una situación en constante evolución. Pedro Ignacio Barnés, director técnico de 'Nediver Axiom' fue el encargado de pronunciar la ponencia 'Aportes de la selección genética para obtención de cerdos adaptados a desafíos sanitarios y climáticos'.

El director técnico de Nediver Axiom explicó que en la actualidad se sigue trabajando en este asunto. «Ahora trabajamos para localizar marcadores que indiquen resistencia al síndrome reproductivo y respiratorio porcino, así como en identificar marcadores de resistencia para implementar también en el proceso de selección», unos esfuerzos destinados a «complementar la estrategia que se ha venido utilizando tradicionalmente de manejo, vacunas y tratamientos antibióticos. De esta forma, conjugando diferentes esfuerzos, podremos adaptar a los animales para hacer frente a diversas casuísticas», terminó.

El Simpósium Internacional de Porcinocultura también fue escenario de una ponencia decisiva, en la que se pusieron de relieve los beneficios de la gestión de las emisiones de diversos tipos de gases.

Anna López Maqueda, veterinaria especialista de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Fuente-Álamo (Murcia), presentó los resultados de su último estudio acerca de la utilidad de la biotecnología como elemento diferenciador en este sentido. «En las explotaciones porcinas, el control de las condiciones ambientales es esencial para garantizar el bienestar animal, optimizar la productividad y minimizar el impacto ambiental», señaló.

La veterinaria aportó que entre los factores más críticos a monitorizar «se encuentran los niveles de amoniaco (NH₃) y dióxido de carbono (CO2)». «Una gestión adecuada contribuye a cumplir con las normativas ambientales y sociales, destacando el compromiso de la industria porcina con la sostenibilidad y el bienestar animal. Por este motivo, se hace necesario buscar soluciones económicamente viables, como las biotecnológicas».

La segunda jornada del simposium puso de relieve la importancia que tendrá la inteligencia artificial en las granjas del futuro a la hora de abordar los retos que enfrenta el sector a nivel de sostenibilidad ambiental, económica y social.

Una de las jornadas técnicas más esperadas fue 'Retos, oportunidades y perspectivas de futuro' de las razas autóctonas. Durante el encuentro tomó parte Juan María Gallardo Bolaños, responsable del Departamento Técnico de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, que destacó la relevancia estratégica de las razas autóctonas españolas más allá del ámbito productivo.

Durante la jornada se hizo hincapié en la importancia de poner en valor las producciones de este tipo de animales a través del logotipo 100% Raza Autóctona, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Precisamente, Sepor acogió la presentación del sello '100% raza autóctona' para los productos de chato murciano.

La VIII Sepor Commodities Exchange analizó las perspectivas de importadores, productores y consumidores, así como la situación actual del mercado de materias primas desde diferentes puntos de vista.

En el marco de Sepor también tuvo lugar la I Feria de Empleo organizada por i+Porc, 333 Academy y el Cifea de Lorca, que reunió a estudiantes que se acercaron al mundo del porcino con el objetivo de acercar los jóvenes a las granjas e impulsar el relevo generacional.

Por último, Sepor culmina su 58º edición poniendo en valor las propiedades de los productos del cerdo de capa blanca.

El sector avícola presenta sus novedades

El sector avícola también fue protagonista en Sepor gracias a la organización de distintas jornadas, entre ellas la organizada por Cocab, en la que se trataron las últimas novedades del sector.

Bienestar animal en el sector avícola; seguridad en naves avícolas a través del sistema TC5; las necesidades de una granja para un buen bienestar animal a través de la ventilación túnel; los alimentos funcionales para el sector avícola o el programa específico 'Viper' de Big Dutchman fueron los puntos a tratar.