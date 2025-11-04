Jisap, ejemplo de ganadería moderna y comprometida con el desarrollo rural

Promueve la transformación del ámbito porcino y vacuno a través de la innovación y la creación de oportunidades en el territorio

La ganadería vive un momento de transformación profunda. Innovar, ser sostenibles y atraer talento son hoy los pilares sobre los que se construye el futuro de un sector que es imprescindible para la Región. En este contexto, Jisap se consolida como una de las empresas pioneras en impulsar una ganadería moderna y eficiente, en el ámbito porcino y vacuno, en la que la tecnología y el compromiso con las personas marcan la diferencia.

Con más de sesenta años de trayectoria, Jisap ha sabido evolucionar sin perder de vista lo esencial: el respeto al entorno, al bienestar animal y al territorio en el que opera. Presente en gran parte de España, la compañía ha desarrollado un modelo de gestión integral que cuida hasta el más mínimo detalle y que combina conocimiento, innovación y responsabilidad.

Tecnología al servicio de la eficiencia

En Jisap, la tecnología no es un fin, sino una herramienta para mejorar cada día. La digitalización de procesos, la automatización de instalaciones o la aplicación de sistemas de monitorización avanzada son parte de ADN de la empresa y del trabajo diario en sus oficinas, sus granjas y sus centros de producción.

Esta apuesta por la innovación permite optimizar el uso de recursos y avanzar hacia una producción más sostenible y eficiente. Cada decisión técnica responde a una premisa clara: cuidar de sus animales y asegurar su bienestar en cada una de sus etapas.

La firma participa en numerosos proyectos medioambientales a nivel internacional

El resultado es una labor que conjuga tradición y modernidad, conocimiento técnico y sensibilidad ambiental. En palabras de Alejandro Puigdengolas, director adjunto, «Jisap se enfoca en una ganadería que mira al futuro sin olvidar de dónde viene».

Compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad en Jisap es mucho más que un concepto: es una manera de entender su actividad. La compañía, que cuenta con el departamento de Medio Ambiente, aplica una estrategia que integra la eficiencia energética, la valorización de subproductos, la gestión responsable del agua y el fomento de la economía circular.

En este sentido, la firma desarrolla numerosos proyectos propios enfocados en la sostenibilidad y se incorpora a otros de carácter europeo en los que colabora con entidades de diferentes ámbitos. Innovación para la mejora de la gestión de purines o la incorporación de energías renovables en sus instalaciones son algunas de las acciones relacionadas con el compromiso de Jisap con el medio ambiente. En esta línea va, por ejemplo, el proyecto NPOWER, conformado por 25 socios estratégicos de toda Europa y centrado en reducir las emisiones y restaurar los ecosistemas degradados mientras fomenta una economía circular de nutrientes.

Progreso social y económico

Todas estas acciones que llevan a cabo tienen además una repercusión directa en los municipios en los que opera. Jisap impulsa oportunidades laborales en el entorno rural, generando retención de talento y empleo estable y cualificado gracias al que cientos de familias encuentran un proyecto de vida ligado a su tierra.

A través de la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la generación de oportunidades en el medio rural, Jisap demuestra que su ámbito puede ser un motor de progreso económico, social y ambiental. Su visión une tradición y vanguardia para construir una actividad ganadera responsable, eficiente y plenamente integrada en el territorio.

