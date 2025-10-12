Las familias españolas y europeas confían en los productos de Greype

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:11

La empresa Greype es toda una institución en el sector agrícola de la Región de Murcia, fundamentalmente por la calidad garantizada de sus productos, su apuesta decidida por la innovación y sostenibilidad, y su proyección internacional. Especializada en la manipulación y comercialización de productos hortofrutícolas, esta mercantil de Torre Pacheco cuenta con el respaldo y confianza del mercado nacional y exterior, gracias a una gama que destaca por su sabor natural, su buena apariencia y todas sus propiedades nutricionales.

Greype, considerada un referente por su calidad y seguridad alimentaria, dispone de una superficie de más de 1.000 hectáreas destinadas al cultivo de frutas y hortalizas, sobre todo melón, lechuga, escarola y col. De todos ellos, el melón de la variedad Cantaloupe, que sorprende por su pulpa color anaranjado y muy aromática, es uno de los productos más valorados y reconocidos por los consumidores españoles e internacionales. Desde la empresa aseguran que la pasada campaña ha sido «excelente, con fruta de gran calidad y una gran acogida en los mercados».

Bajo las marcas Greype, Perea e Imara, comercializa su surtido tanto para el mercado nacional como europeo, siendo Francia y Alemania sus principales destinos, además de las grandes cadenas de distribución. Asimismo, participó en la reciente feria Fruit Attraction donde mantuvo numerosos encuentros comerciales con los principales eslabones de la cadena de suministro de la industria agroalimentaria, demostrando su destacado peso en el sector.

La compañía cuenta con unas amplias y modernas instalaciones en la pedanía de Balsicas, considerado un entorno privilegiado por su naturaleza y producción agrícola, y de muy fácil acceso por la Autovía del Mar Menor. Con un marcado compromiso por la innovación tecnológica, sin olvidar las buenas prácticas, también destaca por su alineación con los ODS de la ONU, contribuyendo a combatir el cambio climático, la seguridad alimentaria, agricultura sostenible, igualdad entre géneros, conservación de mares y océanos, y poner fin a la pobreza.

