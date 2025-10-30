Estavesa, 40 años de evolución y expansión en el sector funerario

Desde que abrió sus puertas en el Paseo Alfonso XIII de Cartagena no ha dejado de crecer, siendo en la actualidad uno de los grupos del sector más importantes de España

Lydia Martín Cartagena Jueves, 30 de octubre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Hace 40 años que Estavesa comenzó en Cartagena su actividad en el Paseo Alfonso XIII con la instalación de un tanatorio que sería tan solo el primer paso de una irrupción en el sector funerario que le ha llevado en la actualidad a ser uno de los grupos funerarios más importantes de España.

Mariano Cánovas Roca y Juan Manzano Villegas comenzaron este proyecto que no ha dejado de evolucionar, siempre a la vanguardia gracias al afán incansable de sus fundadores de mejorar continuamente las instalaciones y servicios ofrecidos a las familias. Unos valores que han mantenido sus hijos, al frente ahora de la empresa y convencidos de que la mejora y la involucración con la sociedad son las claves de su crecimiento.

Tanto ha sido así que el grupo ha ido sumando en estos años al tanatorio de Alfonso XIII otro en Los Dolores, ampliando a Mazarrón, a El Algar con el Tanatorio Dos Mares, y el Tanatorio Altarem en San Javier y Los Alcázares. Hace apenas unas semanas se sumaba su nuevo Crematorio Estavesa Los Camachos, creado para dar servicio al incremento de la demanda de incineraciones actuales y futuras, siguiendo la tendencia urbanística en España de situar las instalaciones funerarias en zonas alejadas del núcleo urbano.

Mejora constante

Siguiendo el ADN de Estavesa, este año han mejorado las instalaciones del Tanatorio Estavesa Los Dolores, renovando tanto mobiliario, jardines, interior y fachada. Se ha apostado por un diseño moderno y a la vez cálido, buscando la confortabilidad de las familias en estos momentos tan duros. Además, se ha adecuado el parking privado del tanatorio para mayor comodidad de las familias, consiguiendo en conjunto lograr la mayor calidad del servicio para las familias que usan este tanatorio de la zona de Los Dolores, Los Barreros, Santa Ana, Nueva Cartagena, Urb Mediterráneo, etc. Desde la pandemia por la covid-19, continúan con la limpieza diaria de sus instalaciones con máquinas de ozono y prestan especial atención también a la protección de sus empleados.

Acaba de inaugurar su nuevo Crematorio Los Camachos para atender a la demanda de incineraciones

Entre las mejoras también está la renovación de la flota de vehículos, con dos nuevos coches fúnebres y un furgón de recogida. Su implicación con la ciudad también es notoria, ya que colaboran con el Ayuntamiento de Cartagena como proveedor funerario para la Concejalía de Servicios Sociales y realizan las recogidas judiciales para el Depósito Forense de Cartagena junto al Tanatorio Altarem en San Javier. También apoyan a diversos clubes deportivos de la ciudad como el FC Cartagena, Jimbee, La Minera y Algar Voley y diversas escuelas infantiles, junto al apoyo en campañas solidarias de recogidas de alimentos.

«Entendemos que somos una empresa de servicios pero con un gran enfoque de apoyo a la sociedad» destaca su gerente, Mariano Cánovas.