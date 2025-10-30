Espacios renovados y confortables para el último adiós

El sector funerario apuesta por entornos cálidos y acogedores en sus instalaciones para que las familias despidan a sus seres queridos de la forma más personal y cercana posible, incluyendo novedades como servicios digitales

Lydia Martín Murcia Jueves, 30 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Renovación, vanguardia e innovación constante. Estas tres palabras definen a un sector funerario que en la Región de Murcia se conoce por su excelencia y atención cercana. En este ámbito empresarial, conectado de forma indisoluble con las emociones en los momentos de duelo de familiares y amigos, sus profesionales saben que tienen que estar a la altura, no solo con sus servicios y trato, sino también con sus instalaciones y novedades.

Las funerarias de este territorio están apostando por aumentar servicios y mejorar y ampliar instalaciones, a veces haciendo que ambos factores vayan a la par. Ante el auge de demandas por parte de los clientes para servicios de incineración, contar con crematorios está siendo un punto diferencial para estas instalaciones, permitiendo que ese último adiós sea según la voluntad del difunto. En muchas ocasiones, esa personalización no solo se apoya en estos servicios, sino también en la apuesta por nuevas tecnologías y herramientas digitales que permitan añadir aún más cercanía a esa despedida, como pantallas que muestran las dedicatorias de amigos y familiares o imágenes, pero también con funerales 'online' o en 'streaming' y lápidas con QR para visualizar recuerdos de la vida del difunto, entre otras opciones.

Para acoger esa nueva forma de entender la despedida, los propios espacios se están renovando y cambiando. Lo hacen en pro del confort y la calidez, imprescindibles en estos duros momentos en los que las familias reciben numerosas visitas para dar ese último adiós. Las luces, el mobiliario, la decoración, y el interiorismo en general, cada vez ocupan más protagonismo en este sector, haciendo de la inversión de la empresa la comodidad de los clientes. Empieza desde el propio acceso al recinto, renovando su parking para que haya espacio para toda persona que se acerque hasta allí, y unos jardines cuidados para transmitir armonía visual y un contacto directo con la naturaleza. Continúa en sus recibidores, abiertos y con colores agradables y sencillos, que buscan transmitir serenidad y producir agrado en los clientes. Las pantallas empiezan a cobrar protagonismo aquí, tanto en el acceso como en cada una de las salas de estas funerarias, pasando de solo indicar el nombre del difunto a mostrar recuerdos de la persona que se despide. Continúa con los servicios de cada velatorio, facilitando que se sigan las voluntades, con ritos tanto religiosos como de otro tipo, como el encargo de flores y otros recordatorios personalizados que buscan facilitar las gestiones a la propia familia.

Algunas de estas empresas no solo mejoran sus instalaciones existentes, sino que amplían sus servicios y abren nuevas en otros puntos de la Región, llevando allí donde se ubican su saber hacer en un sector en el que la empatía, el trato amable y la cercanía son de obligado peso.

Un modo que tiene el sector de seguir demostrando cómo estar a la vanguardia en este ámbito.

Temas

Día de Todos los Santos