Grasas Martínez, ejemplo de producción responsable e impacto ambiental positivo

Grasas Martínez se ha convertido en un claro referente en responsabilidad medioambiental dentro de su sector, con un fuerte compromiso por adoptar prácticas sostenibles, mejorar la eficiencia operativa y reducir su huella ecológica. La empresa murciana, especializada en la revalorización de subproductos cárnicos para reducir el desperdicio de material orgánico animal, que de otra manera pasaría a ser un residuo, promueve la economía circular a través de procesos altamente controlados.

Sin duda, la compañía está considerada un caso de éxito en la transformación de materiales de descarte en recursos útiles para la industria con un impacto ambiental mínimo. Este objetivo lo cumple gracias a su apuesta decidida por garantizar un futuro más sostenible e innovador, integrando prácticas responsables en cada etapa del proceso productivo, generando un valor tanto para los clientes como para el medioambiente y cumpliendo las máximas medidas de seguridad e higiene.

Este negocio familiar nació hace más de 50 años de manos de Antonio Martínez, abuelo de la actual propietaria, Mari Martínez, que representa la tercera generación. Su sede central está ubicada en Abanilla, desde donde gestiona una red de plantas distribuidas por el tercio sur del país.

Cuenta con varias plantas de procesado, clasificadas por origen y especies de subproductos

Alta especialización

La compañía cuenta con tres plantas de transformación de subproductos en la Región de Murcia y Andalucía de diferentes categorías, clasificadas por origen y especies de los subproductos, además de supervisadas por exhaustivos controles de seguridad e higiene. En una de ellas, los subproductos procedentes del sacrifico del ganado para la alimentación humana se convierten en harinas e hidrolizados de gran calidad destinados al consumo animal, que son fuente de proteínas totalmente inocuas y 100% naturales.

En otra se fabrican grasas, empleadas para la fabricación de biocombustibles, y harinas, que son eliminadas mediante incineración, a partir de residuos cárnicos que no valen para consumo humano ni para animal. Gracias a la actividad de esta planta, donde se reciclan y tratan materias no aptas para consumo humano ni animal, se pueden evitar impactos medioambientales como: contaminación de los suelos y las aguas mediante filtraciones de sustancias y patógenos, emisiones de efecto invernadero causadas por la descomposición de la materia, y riesgos sanitarios originados por diferentes patógenos, etc.

Grasas Martínez también gestiona la retirada de animales muertos en explotación, evitando un problema de salud pública, a través de camiones y empleados especializados para retirar estos residuos, y forma parte de los planes de emergencia para las actuaciones de alerta sanitaria.

Transferencia del conocimiento

La empresa de la familia Martínez extiende su compromiso ambiental hacia la esfera de la formación, de la mano de la Universidad de Murcia. A través de la Facultad de Veterinaria, colabora en estudios de impacto sobre la presencia de microplásticos en los peces y el bienestar de la fauna. Además, impulsa y financia la Cátedra de Innovación Social de la UMU, puesta en marcha en 2024, cuya misión consiste en fortalecer la cohesión social y promover el bienestar de las personas y colectivos más desfavorecidas de la Región, mediante la innovación y el trabajo en red con distintas entidades públicas, privadas y sociales.

La cátedra es un espacio dedicado a la investigación, a la formación, la identificación de buenas prácticas, la transferencia, y la divulgación en el campo de la innovación, en el que participarán tanto docentes e investigadores como estudiantes universitarios y profesionales y expertos de distintos sectores y áreas.

A esto se suma su estrecha relación con el Servicio de Sanidad Animal, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, facilitándole el muestreo que determina la salud de la ganadería de la Región de Murcia.

