18 actuaciones estratégicas para reforzar la red eléctrica regional y consolidar el crecimiento industrial

El reciente apagón eléctrico que afectó a toda España, no solo dejó sin luz a millones de ciudadanos, también dejó al descubierto un problema estructural del sistema eléctrico. Este episodio evidenció que la red de transporte es insuficiente y está mal planificada, al carecer de infraestructuras para sostener con garantías el crecimiento de la demanda, la integración de nuevas fuentes renovables ni sistemas de almacenamiento.

Este diagnóstico es el que venía advirtiendo desde hace tiempo el Gobierno regional y que cobra ahora mayor urgencia si cabe dadas sus consecuencias, ya que impide la conexión de nuevas plantas renovables, bloquean el desarrollo de proyectos y condiciona el crecimiento de la industria regional.

De hecho, buena parte de la potencia renovable prevista en la planificación energética regional no se puede conectar a la red existente por falta de capacidad o porque simplemente no existe infraestructura en determinadas zonas, como el desierto energético de la comarca del Noroeste. Esta situación provoca, lo que los técnicos denominan 'energía desconectada', es decir, energía potencial que no puede verterse al sistema.

El objetivo es corregir los principales cuellos de botella identificados por los operadores y favorecer un despliegue energético ordenado y eficiente

Para remediarlo, el Gobierno regional remitió hace más de un año al Gobierno de España, a través de Red Eléctrica, una propuesta técnica con 18 actuaciones estratégicas en la red eléctrica de la Región que permiten corregir los principales cuellos de botella identificados por los operadores y favorecer un despliegue energético ordenado y eficiente. La finalidad es que estos proyectos se incluyan en la planificación estatal prevista para el periodo 2025-2030, que aún está pendiente de conocer.

«La Región de Murcia no puede seguir esperando a las inversiones», señala el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien recuerda que «no podemos permitirnos otra planificación como la actual», que destinó a la Región una inversión de menos del 1% de todo su presupuesto, dotado de 7.453 millones.

«Necesitamos una red moderna y eficiente que nos permita aprovechar todo nuestro potencial energético e industrial», insistió Vázquez.

Tres ejes de actuación

El primero de los ejes de actuación para resolver estas limitaciones sería la electrificación del Noroeste, una comarca que actualmente carece de acceso directo a la red de alta tensión. Dotar a esta zona de conexión permitiría, según los técnicos, movilizar decenas de proyectos actualmente en fase de diseño o en espera de autorización y atraer inversiones industriales.

Una de las necesidades más destacadas del plan es la habilitación de capacidad de almacenamiento energético en la red

Otro eje prioritario sería dotar de mejores infraestructuras al Valle de Escombreras, espacio vital de seis proyectos estratégicos para la descarbonización mediante la producción de hidrógeno y amoníaco verde, e-metanol y biocombustibles allí radicados. Estos proyectos requieren de demandas energéticas muy superiores a las que la red actual puede abastecer, lo que puede comprometer su desarrollo en los plazos previstos.

Y en tercer lugar la creación de cuatro nuevas subestaciones eléctricas en zonas estratégica, así como la ampliación de siete subestaciones existentes para aumentar su capacidad y flexibilidad operativa. Estas instalaciones permitirían acoger más generación renovable, y dar soporte a la red de distribución y a sistemas de almacenamiento energético a gran escala, cada vez más necesarios.

Estas actuaciones fueron acompañadas de un estudio de viabilidad que elaboró a iniciativa propia el Gobierno regional y que remitió a Red Eléctrica de los corredores energéticos que serían necesarios para implementar las actuaciones propuestas, facilitando el análisis y ejecución de las mismas por parte del Gobierno central.

Todo ello evidencia el firme compromiso del Ejecutivo autonómico con la sostenibilidad y la transición energética a fuentes renovables y limpias. Como así lo recoge la hoja de ruta de Transición Energética y el Plan Industrial, elementos a través de los cuáles el Ejecutivo vuelca sus esfuerzos y aglutina todos los proyectos relacionados con el necesario cambio de paradigma energético.

El papel del almacenamiento energético

Una de las necesidades más destacadas del plan es la habilitación de capacidad de almacenamiento energético en la red, un elemento técnico indispensable para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico cuando la producción renovable supera la demanda o fluctúa bruscamente. Sin este soporte, se corre el riesgo de que parte de la energía generada no pueda ser utilizada ni inyectada al sistema.

Las actuaciones previstas permitirían, en conjunto, habilitar hasta 2.300 MW de potencia disponible para generación renovable y sistemas de almacenamiento, incluyendo baterías, soluciones térmicas o almacenamiento en hidrógeno. Esta capacidad sería crucial para equilibrar el sistema eléctrico regional y nacional, especialmente en escenarios con alta penetración renovable.

Esto permitiría elevar de los 6.700 MW de potencia renovable disponible hasta los 9.000 MW en los próximos años. Sin embargo, sin nuevas infraestructuras en la red de transporte, buena parte de ese crecimiento no podrá materializarse.

La ejecución de estas 18 actuaciones, además de aumentar la fiabilidad del sistema, multiplicaría el retorno de la inversión pública. Se estima que los 250 millones de euros necesarios podrían atraer inversiones por valor de 4.600 millones de euros.

Pendiente de una planificación competitiva

Toda la documentación técnica fue entregada a Red Eléctrica de España (REE) y al Ministerio para su inclusión en la planificación estatal, que aún está pendiente de conocer. Mientras tanto, los operadores alertan de que la falta de decisión y las demoras podrían ralentizar inversiones estratégicas ya comprometidas.

La Región de Murcia dispone de los proyectos, de la tecnología y de la voluntad para hacerlo. Lo que falta ahora es una red eléctrica moderna, flexible y bien dimensionada que permita conectar esa energía al futuro, que permita poner fin a las carencias arrastradas en el actual Plan de Desarrollo de la Red de Transporte.