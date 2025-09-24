La economía regional persigue un futuro sostenible

El ecosistema empresarial está adoptando medidas alineadas con los 17 ODS para alcanzar en 2030 los retos relacionados con el cambio climático, igualdad de género y justicia social

Ya han pasado once años de la aprobación de la Agenda 2030, un plan global que abarca 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas en pro de garantizar un desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin repercutir ni impactar en el de las futuras generaciones. Estos retos hacen referencia al cambio climático, justicia social, salud, educación, igualdad de género, desigualdad económica, innovación y consumo sostenible. Interrelacionados entre ellos, tienen como meta poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que en 2030 (es decir, dentro de un lustro) la población mundial disfrute de paz y prosperidad. Para su cumplimiento, el compromiso de todos los actores que contribuyen a impactar positivamente en el mundo: sector público, empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y ciudadanía es necesario.

Desde la adopción de los ODS por las Naciones Unidas en 2015, las compañías españolas, en general, y de la Región de Murcia, en particular, han intensificado sus esfuerzos por medidas que aporten valor y tengan impacto social, económico y medioambiental, lo que, al mismo tiempo, sirve para mejorar su reputación y sus relaciones con los distintos grupos de interés.

Precisamente, el ahorro de costes y el impacto en la reputación de marca se erigen como factores impulsores para las empresas a la hora de alinearse con la Agenda 2030. Se estima que más de la mitad del tejido productivo nacional ha adoptado estas políticas de sostenibilidad para economizar sus gastos, al existir una correlación entre una mayor eficiencia de los procesos de producción y la reducción del coste energético.

Crecimiento significativo

En la actualidad, los ODS forman ya parte en el entorno corporativo; tanto, que se muestran en campañas de promoción, acciones de sensibilización dirigidas a las plantillas y en informes de sostenibilidad que reflejan el compromiso de las empresas. Alcanzar este óptimo nivel de concienciación y adopción es el arduo resultado de una transformación dentro del ecosistema empresarial. Muestra de ello es que en 2018 el 69% de las entidades del país aseguraban conocer los ODS, según el informe 'Implantación de la Agenda 2030 en las empresas españolas' correspondiente al año 2024, mientras que ahora esa cifra ha crecido hasta el 88%, lo que ha supuesto un mayor compromiso en esta materia.

En cuanto a la integración de los 17 objetivos de desarrollo sostenible por parte de las empresas españolas, el porcentaje va viento en popa, al pasar del 22,8% en 2020 al 36% en 2024, tal y como se refleja en el estudio anteriormente mencionado. Este crecimiento significativo, aparte de la imagen de marca, fortalece la resiliencia y competitividad empresarial en un mercado cada vez más alineado con la sostenibilidad.

Sin embargo, cabe mencionar que la cantidad de entidades que han iniciado una estrategia de sostenibilidad orientada a los ODS se ha mantenido en torno al 30% desde 2022, lo que da a entender que, aunque hay avances, todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir una integración completa y real.

Los más demandados

De los 17 ODS recogidos en la Agenda 2030, las empresas apuestan más por unos y por otros, en función de sus estrategias, intereses y metas. De todos, el 'ODS 5 sobre igualdad de género' es, de modo constante, el más trabajado, lo que pone de manifiesto la fuerte preocupación por construir entornos laborales inclusivos y justos. Este escenario está respaldado por la presión social y regulatoria para acabar con las brechas de género e incentivar el liderazgo femenino.

También despierta un fuerte interés el 'ODS 3: salud y bienestar', a través del cual las empresas implantan medidas encaminados a cuidar de sus plantillas, como proporcionarles formación periódica y promoviendo un estilo de vida saludable, entre otros. A esto se suman el 'ODS 7: energía asequible y no contaminante' y el 'ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico', que reflejan la imperiosa necesidad de la transición energética y unas condiciones laborales dignas.

En materia

El tejido productivo está llevando a cabo distintas acciones en línea con los 17 objetivos de desarrollo sostenible para llegar a 2030 con los deberes hechos. En ámbitos como el medio ambiente, las empresas se han propuesto generar cero emisiones netas, reducir su consumo de agua en la cadena de suministro, impartir formación sobre sostenibilidad a sus empleados, disminuir el uso de fitosanitarios en los campos de cultivo, renovar flotas con la incorporación de vehículos sostenibles y menos contaminantes para rebajar las emisiones de CO2, reforestar bosques con especies autóctonas para mitigar el cambio climático y utilizar plástico reciclado para crear productos nuevos. También se esfuerzan por promover el trabajo decente a través de políticas de derechos humanos y planes de igualdad y diversidad.

Desde el mundo empresarial de la Región de Murcia, son numerosas y diversas las medidas implantadas para proteger el planeta con el objetivo de construir un mundo más próspero, justo y sostenible para las generaciones futuras. Se está trabajando desde todos los sectores de actividad para así, en conjunto, alcanzar el reto fijado en 2030.

Una de las apuestas más destacadas en la Región es conseguir que un alto porcentaje de la energía que usan las empresas proceda de energías limpias, gracias a la cantidad de horas de sol de las que disfruta al año, que lo convierten en un lugar ideal para aprovechar este recurso natural y favorecer al medio ambiente. En este sentido, las acciones se han dirigido a la puesta en marcha de sus propias plantas y la instalación de placas solares en los techos de sus instalaciones para el abastecimiento directo; una transformación valiente, que requiere de una gran inversión de medios económicos, pero que revierte en beneficio y rentabilidad a medio y largo plazo.

Vigilar el cumplimiento

A día de hoy, las empresas que analizan a nivel interno el grado de implantación de la estrategia de sostenibilidad y cumplimiento de los ODS ronda el 30%. Principalmente, son las entidades de más de 250 empleados las que suelen realizar estudios para comprobar el rendimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible. Por el contrario, la inmensa mayoría de las compañías de menos de 50 trabajadores no destina ningún recurso a comprobar que se cumple la estrategia de sostenibilidad.

