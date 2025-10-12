Econex conmemora su 40 aniversario apostando por la transformación digital

EFQ. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 13:02 Comenta Compartir

Sanidad Agrícola Econex, empresa referente en biocontrol de plagas con feromonas y trampas, compartió con profesionales del sector agrícola, distribuidores y colaboradores sus principales hitos de estos años y sus objetivos de futuro en Fruit Attraction 2025, celebrada en Ifema Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Esta edición fue especialmente significativa para la compañía, que presentó oficialmente su nuevo logotipo conmemorativo del 40º aniversario, símbolo de cuatro décadas dedicadas a la investigación, el desarrollo y la fabricación de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Durante el encuentro, Econex también adelantó algunas de las actividades que se desarrollarán a lo largo de 2026 con motivo de la celebración de sus 40 años de trayectoria, así como novedades empresariales que refuerzan su proceso de transformación digital. Entre ellas destacan el lanzamiento de una nueva web corporativa, más moderna y orientada al cliente, y la implantación de un nuevo sistema integral de gestión que optimizará la operativa interna y la atención al cliente.

En palabras de su fundador y director general, Francisco Martínez Campillo, «cumplir 40 años significa mirar atrás con orgullo, pero sobre todo mirar al futuro con la misma motivación, compromiso y espíritu innovador que nos impulsó desde el principio».

Entre sus novedades técnicas, Econex ha sorprendido con la trampa del gorgojo de la colza regulable, una solución pionera diseñada para optimizar la captura de 'Ceutorhynchus assimilis', una de las principales plagas que afectan al cultivo de la colza en Europa. Este modelo, único en el mundo, incorpora un sistema regulable que permite ajustar la altura de la trampa para acompañar el crecimiento del cultivo.

Con presencia en 61 países, Econex afronta su 40 aniversario con una visión clara: seguir liderando el cambio hacia una agricultura más eficiente, segura y respetuosa con el entorno, consolidando su posición como referente internacional en biocontrol sostenible.