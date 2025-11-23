El desafío de conjugar inversión, formación, financiación y gobernanza

EFQ Murcia Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Los regantes de la cuenca del Segura afrontan una batería de retos interrelacionados que combinan limitaciones estructurales (escasez y variabilidad de las aportaciones) con dificultades administrativas, económicas y tecnológicas. Aunque existen programas de apoyo, en la práctica esas ayudas en mejoras reales sobre el terreno choca con barreras concretas: financiación y cofinanciación, capacitación técnica, acceso a fuentes alternativas y un marco regulatorio complejo que condiciona el reparto y la planificación.

Muchas comunidades de regantes pueden acceder a convocatorias como las del PERTE de digitalización o a ayudas del Ministerio de Agricultura y del Plan Nacional de Regadíos, pero las subvenciones suelen cubrir sólo parte del coste. La obligación de aportar cofinanciación –y de afrontar gastos de explotación y mantenimiento posteriores– obliga a comunidades con base económica limitada a posponer o renunciar a proyectos de modernización (telemetría, redes de contadores, lonas antievaporación, balsas). Además, la complejidad administrativa resta capacidad operativa a asociaciones pequeñas que carecen de personal técnico o de asesoría especializada. Esto repercute en desigualdades entre comunidades: las que disponen de mayor capacidad financiera y técnica avanzan más rápido, mientras el resto queda rezagado.

Capacitación técnica y gobernanza compartida

La incorporación de tecnología (sensórica, telecontrol, plataformas de gestión) exige no sólo inversión inicial sino una importante formación continuada. Los regantes precisan adquirir competencias en interpretación de datos, gestión de riego por demandas reales y mantenimiento de equipos. La falta de programas formales y de asesoramiento técnico accesible limita el aprovechamiento real de las inversiones: sin personal formado, los sistemas telemáticos se quedan en 'complicaciones tecnológicas' más que en herramientas productivas. Además, la gestión por datos requiere acuerdos colectivos sobre reglas de prioridad, acceso a la información y políticas de reparto que no siempre están resueltos en comunidades con estructuras tradicionales o fragmentadas.

Fuentes alternativas

Las soluciones de suministro alternativo (desalación, agua regenerada, pequeñas acumulaciones locales) son técnicamente viables y están en planes y proyectos, pero su implantación topa con plazos largos, coste elevado, permisos y coordinación interadministrativa. La construcción de infraestructuras de almacenamiento y las conducciones para llevar agua regenerada o desalada hasta las áreas de riego implican tramitaciones ambientales, autorizaciones y convenios entre administraciones y usuarios que retrasan la disponibilidad efectiva de esos volúmenes. En paralelo, la energía necesaria para bombeos o procesos de desalación introduce otra variable económica y regulatoria que condiciona la competitividad del regadío.

Por otro lado, la adaptación a escenarios de menor agua obliga a modificar planes de cultivo, priorizar usos y aplicar reducciones en derechos concesionales –medidas que han sido publicadas en BOE y aplicadas por la CHS–. Estos ajustes requieren negociación entre usuarios (regadíos tradicionales y no tradicionales), coordinación con las directrices de la CHS y cumplimiento de restricciones sobre caudales ecológicos y espacios protegidos.

