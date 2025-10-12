DATAGRI abre inscripciones gratuitas y presenta los detalles de su programa

E.F.Q. MURCIA Domingo, 12 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

El Foro DATAGRI, el evento de referencia en el sur de Europa sobre transformación digital en el sector agroalimentario, ya tiene abierto el periodo de inscripciones gratuitas para su próxima edición, que se celebrará en la Región de Murcia los días 12 y 13 de noviembre. El anuncio se realizó en el marco de Fruit Attraction, en el estand institucional de la Región de Murcia, donde se presentaron los primeros detalles del programa. La jornada inaugural tendrá lugar el 12 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas, y la actividad continuará al día siguiente en las instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), en la antigua Estación Sericícola de La Alberca.

Durante dos días, más de 1.500 profesionales del sector agroalimentario, empresas tecnológicas, 'startups', representantes institucionales, organizaciones agrarias, cooperativas, centros de investigación y universidades se darán cita para debatir, compartir experiencias y conocer las últimas tendencias en digitalización aplicada a la cadena de valor agroalimentaria.

El programa de DATAGRI 2025 incluirá ponencias magistrales, mesas redondas, espacios de 'networking' y demostraciones tecnológicas en campo, consolidando al foro como una plataforma clave para conectar innovación y conocimiento con los grandes retos del campo español y europeo. La inscripción gratuita y el programa completo ya están disponibles a en la página web oficial del evento www.datagri.org.

La 'cosecha' de datos

«Hemos diseñado un programa que combina reflexión estratégica y aplicación práctica: desde mesas redondas hasta demostraciones en campo en Imida, en donde contaremos con el primer tractor eléctrico 100% producido en serie o gafas con IA para formación en poda de la almendra, entre otras muchas novedades. Nuestro objetivo es que los asistentes no sólo conozcan las soluciones, sino que las vean funcionar sobre el terreno», afirmó Gonzalo Martín, coordinador del programa del Foro DATAGRI.

Por su parte, Rosa Gallardo, vicepresidenta de la Asociación DATAGRI, subrayó que la fuerza de este foro radica en reunir en un mismo espacio a investigadores, empresas tecnológicas, cooperativas y agricultores. A renglón seguido, José Luis Miguel, presidente de DATAGRI, comentó que «celebrar el foro en la Región de Murcia sitúa a España en el foco europeo de la innovación agroalimentaria. Murcia aporta el ecosistema, el conocimiento y la capacidad de transferencia necesarios para que esta edición tenga un impacto tangible».

Desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, resaltó el compromiso del departamento en reducir la brecha digital desde varios ángulos, como es el ámbito de la formación. Para cerrar el acto, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, aseguró que será una oportunidad para mostrar los trabajos que se desarrollan en centros de investigación de la Región, como el Imida.