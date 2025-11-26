La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Grúas de Daniel Gómez Servicios Portuarios, en el Puerto de Cartagena.
150 aniversario del Puerto de Cartagena

Daniel Gómez Servicios Portuarios, garantía real en el comercio marítimo

EFQ.

Cartagena

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:02

Daniel Gómez Servicios Portuarios se suma al 150 aniversario del Puerto de Cartagena, conmemorando la creación de la Junta de Obras del Puerto en 1875. «Nuestra historia cubre más de ochenta años de esta feliz celebración, que en alguna medida también es nuestra y del resto de la comunidad portuaria, con la que sumamos tantos y tantos años de trabajo ilusionante y esfuerzo por hacer cada día más grande nuestro Puerto», apuntan desde la dirección. Esta compañía, fundada en 1942 por Daniel Gómez Gómez, ofrece una atención integral a sus clientes a través del desarrollo de actividades ligadas al comercio marítimo en el Puerto de Cartagena, como los servicios de estiba, consignatarios de buques, almacenistas (dispone de almacenes frigoríficos), transportistas, transitarios y Operador Económico Autorizado (OEA).

La empresa mantiene un estricto carácter familiar y actualmente ya tiene a la cuarta generación plenamente integrada en la actividad. «Nuestra historia está profundamente vinculada a la economía de la Región de Murcia, y sigue tratando de aportar valor añadido al trabajo de tantas y tantas empresas que han tenido y tienen la gentileza de contar con nuestros servicios», subrayan.

Gracias a todo este esfuerzo y a la confianza de sus clientes, Daniel Gómez Servicios Portuarios cuenta con almacenes para carga seca habilitados como depósito aduanero (1.800 m2), almacenes para carga seca dentro del recinto portuario (2.000 m2), y almacenes frigoríficos también dentro de recinto portuario (10.000 palés de capacidad), habilitados como Punto de Control Fronterizo, lo que añade mucha más eficacia y rapidez al despacho aduanero de mercancías. En estos almacenes frigoríficos, hay capacidad para albergar 1.700 palés de mercancía congelada.

Además, tiene en propiedad, en régimen de UTE, las tres grúas disponibles porta-contenedores de la Terminal de Cartagena, a las que hay que añadir otra de 65 toneladas de capacidad de carga, una más de 30 toneladas y otras cuatro de seis toneladas. Todo ello acompañado de un parque de carretillas capaz de asumir toda la carga de contenedores, palés, bobinas y carga en atados que se les confía.

