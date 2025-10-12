CMSA acerca a los agricultores un nuevo modo de entender el 'packaging'

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Cristóbal Meseguer SA (CMSA) sigue estando presente en las ferias más importantes del sector. A principio de año fue en Fruit Logistica y ahora ha sido en Fruit Attraction con su gran estand de color azul. Su meta es estar al lado del sector hortofrutícola para poder transmitir su modo de entender el 'packaging' y convertirse en un aliado a la hora de que los productores y agricultores den salida a sus productos de un modo sostenible y abanderados por una calidad que se mantiene hasta la mesa.

La empresa está especializada en la fabricación de envases y sistemas de envasado para productos hortofrutícolas. Se caracteriza por la innovación constante, la calidad en sus fabricaciones y la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes en los mercados internacionales, sujetos al cambio constante. De hecho, el 80% de su producción, tanto en maquinaria como en 'packaging', se destina a mercados extranjeros, con Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Francia como principales mercados, seguidos de Polonia y Australia.

En maquinaria, cuenta con pesadoras, envasadoras, encajadoras y pinzas de paletización, y uno de sus productos estrella es su Earthpack: una malla transpirable fabricada en papel y fibras de bambú, realizada en líneas automáticas de alta velocidad, en formatos desde 250 gramos hasta 3 kilos y que permite ser 100% reciclable en el contenedor azul y 100% biodegradable en suelo y mar, previniendo así su efecto medioambiental en caso de escaparse del circuito de reciclaje. Unos envases que ya están presentes en numerosos puntos de Europa a través de los principales supermercados. Para todo esto, destaca su compromiso de reforestación por el mayor uso de árboles como materia prima, haciendo que el verde vuelva a grandes parcelas y reducir así su huella de carbono, además de usar solo papel procedente de fuentes renovables FSC.

Junto a Earthflow, ambos desarrollos suponen más del 50% de su facturación. Esta conciencia eco se complementa con la apuesta por consumir energía procedente de instalaciones fotovoltaicas, lo que la ha llevado a conseguir el certificado de eficiencia energética.

En los últimos años, destaca el avance en formatos en línea para llevar a los lineales productos en packs de 2, 3, 4 y 6 unidades con envases sostenibles y 100% libres de plástico gracias a la tecnología que emplean. Más información en la página web www.cmsa.es.