Cartagena brillará en el gran encuentro jubilar con la luz del Resucitado

La Semana Santa cartagenera estará representada en el histórico cortejo por la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, que hará 'guiños' durante el recorrido a marrajos, californios y a los hermanos del Cristo del Socorro

El resplandor de la Semana Santa de Cartagena brillará en la Magna Procesión del sábado con la luz de Nuestro Padre Jesús Resucitado. La Cofradía, que cada año pone el broche de oro a once días de Pasión en la trimilenaria, llevará su tradición y patrimonio al histórico cortejo con motivo del Jubileo de las Cofradías.

Será la primera vez que el Resucitado procesione fuera de Cartagena y lo hará haciendo presentes al resto de Cofradías de la ciudad portuaria, como gesto de fraternidad, en el trono de su imagen titular, que portará velas con inscripciones alusivas al Socorro, y a los hermanos californios y marrajos. Así, se pretende simbolizar la luz compartida por las cuatro cofradías hermanas, unidas todas en la fe y la tradición común.

Detalles que la Hermana Mayor del Resucitado, Marien García Boj, adelantó a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en un encuentro, en el que también participaron miembros de la Cofradía y el concejal del Área de Educación y Hacienda y delegado de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Ignacio Jáudenes, para comunicarle su reciente ratificación por parte del Obispo y, de manera formal, invitarla a procesionar con ellos en esta importante jornada.

Para la alcaldesa la cita del sábado, supondrá una gran oportunidad para dar a conocer una Semana Santa única, de Interés Turístico Internacional, «marcada por la solemnidad, la marcialidad impecable de sus filas y, sobre todo, la majestuosidad de su trono, que combina el arte de la talla con la explosión de la flor fresca».

Por su parte, desde la Cofradía destacan la ilusión con la que afrontan el cortejo. «Es una de las cosas más importantes que ha vivido la Cofradía desde que se fundó, es un honor y un reto que asumimos con responsabilidad por representar a Cartagena fuera de nuestras fronteras», subrayó Marien García Boj, que también destacó los meses de intenso trabajo, «que comenzó tras la Procesión Extraordinaria por el 80 aniversario, para poder afrontar el complejo proceso logístico y organizativo, en el que todos los hermanos se han volcado».

Junto a cofradías y hermandades de distintos puntos de la Diócesis, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado teñirá de blanco y azul un recorrido Pasional en el que habrá gestos musicales con el resto de cofradías cartageneras a través del repertorio que interpretará la Agrupación Musical Sauces de Cartagena.

En la calle Santa Clara, sonará la marcha 'Nuestro Padre Jesús', de Emilio Cebrián Ruiz, como homenaje a la Cofradía Marraja y a su Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, en recuerdo a la Cofradía California, se entonarán las notas de 'Jesús Preso', también de Cebrián Ruiz, en la plaza de la Iglesia de San Pedro, y 'Plegaria', de José Torres Escribano, se interpretará en la plaza de la Parroquia de San Bartolomé, como homenaje al centenario de la Piedad.

Será al cruzar la Puerta del Perdón de la Catedral de Murcia, cuando suene una versión breve del Himno de Cartagena, y en la Plaza del Cardenal Belluga, durante la despedida ante la Virgen de la Esperanza Coronada, el pasodoble 'Suspiros de España' recordará a Cartagena en este día sin precedentes en la capital del Segura.

Durante los días previos a la Magna Procesión Jubilar, el Cristo Resucitado ha estado expuesto en la Iglesia Parroquial de San Antolín, escenario también de la Vigilia de Juventud, y la charla-demostración '¡Flores al Resucitado!', sobre cómo se viste de flor un paso cartagenero, que será esta tarde a las 17.30 horas.

En la parroquia murciana permanecerá la imagen hasta la mañana del sábado cuando, junto a su trono, serán trasladados a la Catedral, de cara a la celebración de la Misa Jubilar, que presidirá Mons. José Manuel Lorca Planes.