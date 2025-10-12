Campos de Jumilla, una fruta de calidad que mira hacia el futuro

EFQ. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 13:14 Comenta Compartir

Campos de Jumilla lleva participando en la considerada como la principal feria del sector de frutas y hortalizas a nivel internacional, Fruit Attraction, desde su primera edición. Para la cooperativa, además de un lugar de encuentro con clientes y proveedores, le permite enfocar la mirada en el futuro del sector y de sus relaciones con el principal objetivo de la mejora continuada y seguir creciendo. Es por eso que aprovechan para buscar nuevas oportunidades comerciales, abrir nuevas líneas de comercialización y continuar en la mejora de su imagen de marca en el sector.

Todo esto en un año complejo por la granizada del pasado mes de mayo. «Provocó una merma importantísima en los volúmenes de producción y nos dejó con una producción estéticamente perjudicada», cuenta su director comercial, Juan José Arenas. Sin embargo, «nuestro saber hacer, la amplia experiencia que nos respalda y el abanico comercial desarrollado en las últimas décadas, nos ha permitido desempeñar una campaña con cierta normalidad en lo que a la atención a nuestros principales clientes se refiere», añade. En este sentido, ha conseguido mantener las líneas de comercialización de las diversas cadenas de supermercados, entregando la fruta con la calidad que caracteriza a Campos de Jumilla. Por eso ahora tienen la mirada puesta en el futuro y en seguir creciendo en los próximos años como la mejora continuada del porfolio de productos y variedades.

De hecho, en cuanto a retos señalan la adaptación de las producciones y confecciones a la demanda de los consumidores, para lo que pretenden reconvertir sus plantaciones con nuevas y mejores variedades, así como la plantaciones de nuevos productos que amplíen su catálogo, compuesto en la actualidad por albaricoque, melocotón rojo, nectarina, melocotón amarillo y Ercolini con D.O. Pera de Jumilla. Además se han realizado plantaciones de Platerina, que en las próximas campañas ya estarán incorporadas.

En 2026 cumplirá 40 años como cooperativa demostrando ser una empresa solvente, fiable y con planes de crecimiento continuados que apuestan por la actualización y modernización para seguir haciendo de Murcia la Huerta de Europa.