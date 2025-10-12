«Quienes están en el campo son los ojos y las manos de Villarfresh»

«Una experiencia muy especial». Así define Teresa Peñalver, responsable de Marketing y Comunicación en Villarfresh, la primera participación como expositor en la feria Fruit Attraction, que sirvió como termómetro para medir su impacto en el sector. Esta comercializadora de la consagrada empresa Villar Alto apuesta por la calidad, la innovación y la exportación como señas de identidad y pilares fundamentales de su ambiciosa actividad.

–Villarfresh ha iniciado una nueva etapa empresarial. ¿Qué es Villarfresh y qué valores le definen?

–Sí, arrancamos nuestra segunda campaña como Villarfresh tras un primer año excepcional. Villarfresh nace con un propósito claro: ser la comercializadora de Villar Alto, una empresa consolidada como referente en la producción propia de frutas, hortalizas y brotes de máxima calidad. Separando producción y comercialización, podemos optimizar los procesos. Villar Alto continúa centrada en la excelencia productiva mientras que Villarfresh se enfoca plenamente en la atención al cliente y el desarrollo de productos con una visión clara del mercado y consumidor final. Esta estructura nos posiciona con solidez para afrontar los retos actuales del sector y seguir aportando valor en cada etapa del proceso agroalimentario.

«Estamos poniendo el foco en Gran Bretaña y norte de Europa para la producción de hoja»

–¿Cómo garantizan la calidad y frescura de todos sus productos desde el campo hasta el consumidor final?

–Una buena organización y la comunicación constante entre el equipo técnico y el comercial son fundamentales para cuadrar a la perfección la recolección de producto, su vacunización si es necesaria y el envío a cliente. Todo en el mismo día. Creemos que esto ha sido vital para nuestro crecimiento respecto al año anterior.

–¿Qué papel desempeña la Región de Murcia en su actividad?

–Nuestra producción está mayoritariamente en el Campo de Cartagena, por lo que gran parte de las empresas que nos prestan sus servicios son murcianas, desde el semillero hasta la logística, pasando por el embalaje e incluso el mobiliario. Hay una red muy fuerte de empresas en la Región de Murcia y creemos que lo más eficiente es apoyarnos en ellas.

–Usted representa la tercera generación de una empresa familiar. ¿Qué responsabilidad implica mantener este legado, sin dejar de responder a los cambios del sector?

–Mi abuelo Joaquín, 'El Largo', comenzó cultivando para un terrateniente hace más de 70 años y hasta el día de hoy, que gestionamos más de 1.000 hectáreas de producción propia. Mi padre y mi tía, Juan y Rosa Peñalver, profesionalizaron la gestión y producción y continúan en el negocio. Ahora, mi hermano Joaquín y yo cogemos el testigo. Desde mi lugar en el área comercial y marketing, tengo la responsabilidad de comunicar y posicionar este legado, pero también de detectar hacia dónde se mueve el mercado. Creo que una empresa se fortalece cuando combina su experiencia y tradición con la capacidad de adaptarse.

–¿Qué nuevos mercados destacan en sus planes de expansión internacional?

–Depende del tipo de cultivo, nosotros comercializamos melón, espinaca, brotes para ensalada, lechuga, cítricos, pimiento y calabacín mayoritariamente. Actualmente estamos poniendo el foco en Gran Bretaña y norte de Europa para nuestra producción de hoja, cubriendo así su temporada de invierno.

–¿Y planean ampliar su gama de productos hortofrutícolas?

–Por supuesto, estamos muy atentos a las tendencias de consumo y a atender nuevas demandas de nuestros clientes. Nuestra estrategia es especializarnos en productos nicho como forma de diferenciación. Hemos hecho pruebas de cultivo de wasabina, pak choi y rúcula roja, entre otros.

–Uno de los puntos fuertes de Villarfresh es su plantilla, ¿a qué se debe?

–Soy consciente de que suena a cliché, pero en nuestro sector, quienes están en el campo son literalmente los ojos y las manos de la empresa. De su experiencia, dedicación y atención al detalle depende que podamos recolectar productos de máxima calidad para nuestros clientes. Fomentamos un ambiente donde cada persona entiende el impacto directo que tiene su labor en toda la cadena y el valor de su trabajo. Creo que prueba de ello es que contamos con segundas generaciones de trabajadores. Hijos de aquellos que empezaron con mi abuelo continúan hoy con nosotros. Cuando digo que somos una empresa familiar no me refiero tan solo a la gestión.

–¿Con qué sabor ha vuelto Villarfresh de la feria Fruit Attraction 2025?

–Volvemos de nuestra primera Fruit Attraction como Villarfresh con un sabor de boca inmejorable. Fue una experiencia muy especial porque no solo marcó nuestro debut como expositores, sino que también nos hizo sentir el verdadero apoyo de amigos, clientes y proveedores que se acercaron a acompañarnos. Estamos especialmente orgullosos de haber apostado por un estand diferente, que reflejara nuestra identidad y forma de hacer las cosas. Esta feria nos confirmó que estamos en el camino correcto, combinando innovación con raíces, y que cuando se trabaja con pasión, se nota.