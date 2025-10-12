Cajamar vuelve a mostrar su apoyo a cooperativas y empresas hortofrutícolas murcianas en Madrid

La directora territorial de Cajamar, María Dolores Pagán; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, con directivos agroalimentarios murcianos durante la presenteedición de Fruit Attraction.

Cajamar, como entidad financiera referente del sector agroalimentario, ha vuelto a mostrar su compromiso con las empresas y cooperativas hortofrutícolas murcianas en Fruit Attraction. Un año más, y van diecisiete, acudió con un amplio estand ubicado en el Pabellón 7 del recinto ferial madrileño Ifema, desde donde ofreció a los profesionales del sector un extenso programa de actividades, así como encuentros de trabajo y reuniones comerciales, con una amplia representación institucional encabezada por su presidente, Eduardo Baamonde, e integrada por los vicepresidentes, José Luis Heredia y Bartolomé Viúdez; el director general, Sergio Pérez, y la directora territorial en Murcia, María Dolores Pagán, junto a otros responsables y especialistas de la entidad.

«Siempre que venimos a Fruit Attraction comprobamos la dimensión y el peso que tiene el sector agroalimentario en la economía española y, en el caso de nuestra Región, la buena salud de las empresas y cooperativas murcianas, que en esta edición han vuelto a mostrar su fortaleza y competitividad», aseguró María Dolores Pagán, añadiendo que «para Cajamar es un orgullo contribuir a este crecimiento, no solo financiando las inversiones de nuestros emprendedores y empresarios, sino ofreciéndoles también conocimiento sobre nuevas técnicas más eficientes y sostenibles gracias a nuestro ecosistema de innovación agroalimentaria».

Durante la feria, la directora territorial de Cajamar en Murcia y otros directivos de la entidad, además de compartir impresiones con empresarios y cooperativistas, acudieron al estand de la Región de Murcia para intercambiar ideas con el presidente, Fernando López Miras, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

Durante el encuentro, López Miras trasladó a los directivos de Cajamar el último dato de las exportaciones de frutas y hortalizas, que han aumentado casi un 9 % en lo que va de año, alcanzando los 2.128 millones de euros.

Actividad en el estand de Cajamar

El espacio que Cajamar habilitó en Fruit Attraction recibió la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme; Ángela de Miguel; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, así como otros representantes sectoriales, de empresas y cooperativas.

En el estand se desarrolló una amplia agenda de mesas redondas y actividades, donde se intercambiaron ideas y analizaron temas como la nueva PAC, los sistemas de innovación en frutas y hortalizas, la tecnología al servicio de la sostenibilidad agroalimentaria o el agua y la huella hídrica. Todo ello sin olvidar la innovación biotecnológica, genómica y agronómica para la identificación de nuevas variedades y el manejo eficiente del cultivo del tomate, protagonista de esta feria y que ha centrado la atención en los distintos foros.

Además, en el marco de la feria Cajamar ha hecho visible su compromiso con el sector a través de la firma y la renovación de acuerdos de colaboración con entidades, empresas y cooperativas de toda España.

Ecosistema de Innovación Agroalimentaria

En el transcurso de la feria, Cajamar ha continuado celebrando el 50 aniversario de la Estación Experimental 'Las Palmerillas', puesta en marcha en 1975 tras destinar sus primeros beneficios significativos a la compra de algunos de los terrenos de esta finca y el inicio de los primeros ensayos, que se fueron ampliando a lo largo de los años. Tras este hito, se inició lo que hoy es el 'Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar', que cuenta con la comunidad digital Plataforma Tierra, la aceleradora de empresas de base tecnológica Cajamar Innova, la Escuela de Formación Agroalimentaria Cajamar y sus estudios y publicaciones y sus dos centros experimentales.

Gracias a este ecosistema se han puesto en marcha iniciativas que han redundado en la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones hortofrutícolas, como la optimización de sistemas de riego, el control de plagas, la mejora de la eficiencia energética, la introducción de nuevas variedades hortícolas y la aplicación de herramientas digitales en la gestión de cultivos, y que han demostrado que el compromiso de la banca cooperativa Cajamar con el sector agroalimentario va mucho más allá de la financiación de sus iniciativas y proyectos.

Otras iniciativas en el marco de la feria Los directivos de Cajamar participaron a su vez en distintas mesas redondas y actividades llevadas a cabo por otras organizaciones y asociaciones durante la feria. Así, el presidente, Eduardo Baamonde, participó en el encuentro 'Las implicaciones geopolíticas del comercio del tomate', junto al representante de Fepex, José María Ponzacos, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y presidente de Areflh, Ramón Fernández-Pacheco. Además, en la jornada inaugural, Cajamar cedió su espacio a la Organización Interprofesional del Aguacate y del Mango, una entidad que reúne tanto al sector productor como al sector comercializador de aguacate y mango producido en España. Por su parte, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE) entregó sus premios, donde la directora de Negocio de la Dirección Territorial Centro de Cajamar, Rut Barroso, fue la encargada de otorgar el premio en la categoría Sostenibilidad Agroalimentaria, patrocinado por la entidad, al periodista Víctor Martín por su trabajo 'De ley, contra el desperdicio', incluido dentro de la revista 'Eurocarne' en su número de mayo de 2025.