La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guacamole japonés, una de las especialidades de la gama.

Bonnysa lleva tradición, innovación y sabor a Fruit Attraction 2025

E.F.Q.

MADRID

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:53

Comenta

La participación de Bonnysa en esta nueva edición de Fruit Attraction ha sido, una vez más, una experiencia muy positiva y enriquecedora. La feria se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para el sector agroalimentario, y para Bonnysa supone una oportunidad única de compartir con clientes, distribuidores y profesionales el resultado de un trabajo constante basado en la innovación, la calidad y la autenticidad.

En esta edición, la compañía ha querido poner el foco en su gama Sabores del Mundo, una línea que ha despertado un gran interés entre los visitantes por su originalidad y autenticidad. Productos como el Hummus Indio, la muhammara siria, el guacamole japonés, el hummus libanés o la salsa brava española reflejan el compromiso de Bonnysa con la diversidad gastronómica y su capacidad para trasladar al consumidor sabores de distintos países con la máxima calidad y frescura. Además, la empresa ha aprovechado la feria para presentar nuevos formatos y recetas adaptadas a las demandas del mercado actual: conveniencia, naturalidad y experiencias culinarias globales.

El año 2025 está siendo especialmente dinámico para Bonnysa, con un crecimiento sostenido en sus principales líneas de negocio y una consolidación en mercados internacionales. El trabajo en origen, la mejora de procesos y la apuesta por productos listos para consumir han permitido a la compañía mantener su posición como referente en el sector hortofrutícola.

Fieles a sus valores

Con más de 65 años de trayectoria, Bonnysa ha sabido evolucionar al ritmo de los cambios del consumidor sin renunciar a sus valores fundacionales: la calidad, la cercanía y la innovación responsable. Desde sus orígenes en Alicante, la empresa ha sabido adaptarse a las nuevas preferencias de un público cada vez más consciente, que busca alimentos naturales, saludables y con historia.

Entre sus productos estrella destacan el tomate rallado fresco, el guacamole, las bebidas vegetales y las gamas vegetales listas para consumir, todos elaborados con materia prima propia y bajo estrictos controles de calidad.

Lo que diferencia a Bonnysa del resto es su control integral del proceso, desde el campo hasta el producto final, y su compromiso con la sostenibilidad y la innovación como ejes estratégicos.

La empresa trabaja activamente en la reducción de residuos, la eficiencia energética y el uso responsable del agua, al mismo tiempo que invierte en tecnologías que mejoran la conservación natural de los alimentos.

En definitiva, Bonnysa continúa demostrando que tradición e innovación pueden ir de la mano, ofreciendo productos auténticos que nacen del campo y llegan a la mesa con el mismo sabor de siempre... Pero con la mirada puesta en el futuro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  5. 5 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  6. 6 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  7. 7

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia
  8. 8 La cara más brutal del agua se muestra otra vez a los vecinos de San Javier y Los Alcázares
  9. 9 Cartagena amanece entre el barro y la calma tras una noche de lluvias torrenciales
  10. 10

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Bonnysa lleva tradición, innovación y sabor a Fruit Attraction 2025

Bonnysa lleva tradición, innovación y sabor a Fruit Attraction 2025