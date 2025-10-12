Bonnysa lleva tradición, innovación y sabor a Fruit Attraction 2025

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:53 Comenta Compartir

La participación de Bonnysa en esta nueva edición de Fruit Attraction ha sido, una vez más, una experiencia muy positiva y enriquecedora. La feria se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para el sector agroalimentario, y para Bonnysa supone una oportunidad única de compartir con clientes, distribuidores y profesionales el resultado de un trabajo constante basado en la innovación, la calidad y la autenticidad.

En esta edición, la compañía ha querido poner el foco en su gama Sabores del Mundo, una línea que ha despertado un gran interés entre los visitantes por su originalidad y autenticidad. Productos como el Hummus Indio, la muhammara siria, el guacamole japonés, el hummus libanés o la salsa brava española reflejan el compromiso de Bonnysa con la diversidad gastronómica y su capacidad para trasladar al consumidor sabores de distintos países con la máxima calidad y frescura. Además, la empresa ha aprovechado la feria para presentar nuevos formatos y recetas adaptadas a las demandas del mercado actual: conveniencia, naturalidad y experiencias culinarias globales.

El año 2025 está siendo especialmente dinámico para Bonnysa, con un crecimiento sostenido en sus principales líneas de negocio y una consolidación en mercados internacionales. El trabajo en origen, la mejora de procesos y la apuesta por productos listos para consumir han permitido a la compañía mantener su posición como referente en el sector hortofrutícola.

Fieles a sus valores

Con más de 65 años de trayectoria, Bonnysa ha sabido evolucionar al ritmo de los cambios del consumidor sin renunciar a sus valores fundacionales: la calidad, la cercanía y la innovación responsable. Desde sus orígenes en Alicante, la empresa ha sabido adaptarse a las nuevas preferencias de un público cada vez más consciente, que busca alimentos naturales, saludables y con historia.

Entre sus productos estrella destacan el tomate rallado fresco, el guacamole, las bebidas vegetales y las gamas vegetales listas para consumir, todos elaborados con materia prima propia y bajo estrictos controles de calidad.

Lo que diferencia a Bonnysa del resto es su control integral del proceso, desde el campo hasta el producto final, y su compromiso con la sostenibilidad y la innovación como ejes estratégicos.

La empresa trabaja activamente en la reducción de residuos, la eficiencia energética y el uso responsable del agua, al mismo tiempo que invierte en tecnologías que mejoran la conservación natural de los alimentos.

En definitiva, Bonnysa continúa demostrando que tradición e innovación pueden ir de la mano, ofreciendo productos auténticos que nacen del campo y llegan a la mesa con el mismo sabor de siempre... Pero con la mirada puesta en el futuro.