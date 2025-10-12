Alimer, un servicio de calidad garantizado y muy valorado

La dirección de Alimer recibió la visita del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la consejera Sara Rubira.

Alimer volvió a estar presente en Fruit Attraction, dejando un balance positivo a la hora de afianzar la relación con sus clientes, poner puntos en común y tomar nota de sus inquietudes para adaptarse rápidamente a los retos del sector.

La cooperativa de primer grado, integrada por 2.052 socios, regresaba a Madrid como referente de un modelo muy valorado por clientes, proveedores y colaboradores, que apuesta por la mejora continua de los procesos, la profesionalización de sus socios y trabajadores, que ofrece asesoramiento y defiende un proyecto económico significativo.

El lema de Alimer, 'Always in season', deja bien claro que «completar el servicio es algo necesario para afianzar nuestra relación con socios, trabajadores, proveedores y clientes. Dar estabilidad a las relaciones comerciales es fundamental, pero además fideliza a los trabajadores alcanzando la estabilidad en un sector tan estacional como el hortofrutícola y, por supuesto, ofrece a los socios productores más oportunidades de diversificación, estabilidad de ingresos y ganar dimensión», aseguran.

Alimer aprovechó su participación en Fruit Attraction para contrastar y hacer balance de sus últimas campañas, como la de sandía o fruta de hueso, y preparar las próximas de invierno: gama de ensaladas, brocoli, coliflor, alcachofas, calabazas y sus productos BIO.

Europa sigue siendo el principal mercado de Alimer; casi el total de sus frutas y hortalizas se comercializan en la UE, Noruega, Suiza y Uk. Muchas de estas relaciones comerciales nacieron hace más de 25 años y en su mayoría son supermercados de distribución organizada.

Respecto a los productos que comercializa, el 100% de la producción pertenece a sus socios y asciende a más de 180 millones de kilos de frutas y hortalizas, destacando 32.000 tn de fruta de hueso. más de 50.000 tn de brocoli, 52.000 tn de sandias, y casi 200.000 piezas de lechugas de diferentes especialidades (iceberg, cogollos, mini romana, romana...). Parte de sus verduras se cultivan 12 meses. Su producción se completa con la gama BIO, (brocoli, lechugas, coliflor, sandia y calabaza).

Alimer prueba continuamente nuevas variedades para comercializar productos nuevos. El último fue PAK CHOI hace apenas cuatro años, del que actualmente ya produce más de 4.5 millones de unidades.