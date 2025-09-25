La Alianza Social del Agua cumple un año impulsando los ODS y la transformación social

La iniciativa pionera impulsada por Aguas de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia se ha establecido como un referente en participación ciudadana, sostenibilidad e inclusión

La Alianda Social del Agua es una iniciativa de Aguas de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.

La Alianza Social del Agua, una iniciativa pionera en Murcia impulsada por Aguas de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, celebró su primer aniversario el pasado mes de mayo, consolidándose como un motor de transformación social, impulsando más de 20 proyectos que se alinean directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que cumplen su décimo aniversario. Desde su lanzamiento, esta alianza ha logrado movilizar a más de 50 entidades, que han colaborado activamente en 4 mesas de trabajo y han formalizado 6 convenios bilaterales, reafirmando su compromiso con un desarrollo justo y sostenible en el municipio.

La Alianza Social del Agua de Murcia se ha establecido como un referente en participación ciudadana, sostenibilidad e inclusión, llevando a cabo iniciativas que abordan desafíos cruciales como la pobreza hídrica, la empleabilidad, el desarrollo de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la mejora de la calidad del agua. Este enfoque integral busca dar una respuesta efectiva a los retos sociales y medioambientales que enfrenta el municipio de Murcia.

La estructura de la Alianza se fundamenta en tres ejes estratégicos principales: la solidaridad, que busca garantizar el acceso universal y equitativo al agua, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad; la empleabilidad, fomentando oportunidades de formación y empleo inclusivas; y la sostenibilidad, promoviendo una gestión responsable y eficiente del ciclo integral del agua.

Aguas de Murcia impulsa así este modelo de colaboración como claro ejemplo de transparencia y participación ciudadana, donde diversas instituciones, entidades y ciudadanos trabajan conjuntamente para construir una Murcia más cohesionada, equitativa y resiliente. La Alianza Social del Agua se mantiene en constante evolución, adaptándose a las realidades sociales y fortaleciéndose continuamente gracias a la activa participación de la ciudadanía.

En este primer año, se han alcanzado importantes hitos, como la autosuficiencia energética del 66% de la Depuradora Murcia-Este, posicionándose como una de las instalaciones más eficientes del país. Además, se ha avanzado significativamente en la renaturalización urbana y la protección del entorno mediante soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo la elaboración de una Guía de buenas prácticas de SUDS (Sistema de Drenaje Urbano Sostenible) y la reforestación del bosque de ribera dentro del proyecto Murcia Río.

