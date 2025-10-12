Agromontes consolida la presencia de sus productos de hoja a nivel internacional

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Agromontes es una empresa familiar que inició su actividad hace más de 50 años como agricultores. Fue en 2014, con la apertura de su almacén de manipulado, cuando comenzaron a comercializar de forma directa sus productos. En todo este tiempo, el enfoque siempre ha estado puesto en la excelencia, la reducción del desperdicio y la accesibilidad a alimentos saludables para todos, siendo un proveedor de confianza en los supermercados europeos.

La sostenibilidad y la calidad son parte de su ADN, contribuyendo a la preservación del medio ambiente y aportando todo el sabor de sus productos frescos. De hecho, destaca su compromiso medioambiental desde las propias prácticas agrícolas, que minimizan el impacto ecológico y promueven el uso eficiente de recursos naturales, con la optimización de riego y fertilizantes, la recopilación y reutilización de drenaje y la apuesta por las energías renovables. En este sentido, también aplican técnicas innovadoras que favorecen la salud del ecosistema y mejoran la productividad, como controles de plagas, drenajes hidropónicos, iluminación full led o sensores de humedad y sondas, entre otras prácticas.

Sus productos de hoja son uno de sus principales valores. Poseen varias fincas distribuidas en el territorio nacional para tener una producción anual de todo tipo de hojas, alcanzando los 80 millones de piezas de cogollos verdes, 2 millones de cogollos rojos, 12 millones de iceberg y 9 millones de mini-romana. Esto les ha permitido tener presencia internacional, exportando sus productos a numerosos países de Europa. Pero eso no es todo. Al año, Agromontes produce 6.000 kg al año de limón, su cítrico estrella, tanto verna como limón fino, además de naranja. A su catálogo se suma el pimiento california rojo, verde y amarillo (8.000 kg al año), y el brócoli (4.000 kg).

Agromontes es una muestra de cómo el cuidado al medio ambiente, la alimentación sana y la calidad hecha producto se unen en una misma empresa.