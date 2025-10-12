Agromarketing celebra su décimo aniversario en Fruit Attraction

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

MADRID

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:06

Agromarketing España (www.agromarketing.es), empresa líder en comunicación y marketing especializada en el sector agro, celebró su décimo aniversario en Fruit Attraction donde presentó sus próximos proyectos, destacando la cuarta edición del congreso Microbioma (www.microbioma.es) que se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba los próximos días 28 y 29 de octubre.

Con más de una década de experiencia en la organización de eventos y el desarrollo de estrategias de marketing digital para el sector agroalimentario, Agromarketing ha sido clave en la transformación y posicionamiento de marcas, conectando a los actores más relevantes del mercado agro y dando visibilidad a las tendencias y avances tecnológicos.

A lo largo de la feria, los asistentes pudieron conocer de primera mano las novedades y soluciones 360 que Agromarketing ha preparado para el sector como su servicio de gestión de redes sociales con estrategias y contenidos personalizados, creación de videos promocionales, diseño web y posicionamiento SEO/SEM. Pero además recibieron información detallada de su 'Cartelera de Eventos' como el congreso Microbioma 2025, la Feria Internacional Agrícola HortiFruit (www.hortifruit.com) que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en Ifepa, así como el VI Congreso Nacional de Fruta de Hueso (www.frutadehueso.com) y la próxima edición de Citrus Forum 2026 (www.citrusforum.es) que tendrán lugar el próximo 11 de diciembre y los días 17 y 18 de junio, respectivamente, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

