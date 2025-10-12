Agrimesa lleva los productos de la Región a los mercados de Europa

EFQ. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Agrimesa es uno de los primeros centros de subasta de Cartagena. La empresa, fundada en 1979, distribuye de modo eficaz verduras, hortalizas y frutas procedentes de la afamada huerta murciana, conocida como la Huerta de Europa. Lo hace desde una central de 61.000 m2 que engloban las naves de subasta, manipulación de productos, cámaras frigoríficas y oficinas, además de contar con fincas propias.

Sus productos van desde el pimiento hasta el melón, incluyendo alcachofa, brócoli y calabacín, además de una línea de cítrico en la que envasan limones y algo de naranja para toda Europa, poniendo los productos de la Región de Murcia en los mercados de Europa. Para reforzar sus relaciones comerciales con sus clientes y proveedores, su equipo ha acudido a la feria de Madrid. «Es un punto de encuentro muy valioso dentro de la empresa y un buen escaparate para poder hacer nuevas relaciones con clientes nuevos», indica su gerente, Silvestre Garre.

Dentro del grupo, su meta es que la calidad de los productos cumplan con los más altos estándares. Por eso acompañan al agricultor desde la elección del cultivo hasta que entra el producto por sus puertas, buscando siempre que vea recompensado su trabajo y esfuerzo con el precio, para que tanto agricultor como cliente queden satisfechos. De hecho, se realizan controles a las partidas que entran de cada agricultor, analizando y comprobando la calidad y que se cumplan todas las certificaciones.

Esto culmina con las empresas de transporte de la zona, que permiten que sus productos lleguen a todas partes.