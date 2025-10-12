Actividad comercial desenfrenada de principio a fin

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:02 Comenta Compartir

Han sido días frenéticos para los asociados de Proexport presentes en Fruit Attraction 2025, desarrollando una agenda comercial y promocional de las más activas y visibles de esta feria. En total mantuvieron más de 400 reuniones comerciales y encuentros de negocios durante los tres días de feria. Por los estands de las empresas de Proexport pasaron jefes de compras de supermercados, hipermercados y discounters, importadores, mayoristas, representantes de la industria procesadora de alimentos, cadenas de restauración, proveedores y distintos compradores internacionales de medio mundo.

A este éxito contribuyeron también los actos institucionales y promocionales organizados por Proexport, como encuentros empresariales, foros y debates sectoriales, degustaciones gastronómicas, entregas de premios y hasta una gran fiesta de apoyo al tomate español. Su director general, Fernando P. Gómez, señaló que «cuanto hacemos intenta centrar en nuestros asociados la atención de clientes y visitantes profesionales, así como prestigiar la actividad agraria que todos desarrollamos».

Destacó asimismo que «el apelativo de 'La Huerta de Europa' cobra aquí todo su sentido, pues la Región de Murcia mantiene el liderazgo nacional en la producción de lechugas, escarolas y ensaladas, brócoli, apio, alcachofa, melón, limón y uva de mesa y ocupa el segundo puesto nacional en tomate, pimiento, sandía, calabacín y melocotón». En esta edición Proexport sobrepasó la cifra récord de 2.000 m2 de espacio expositivo, ubicándose sus empresas principalmente en el espacio de Región de Murcia, así como en los pabellones de Almería y Alicante.

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) está integrada por más de 50 grupos de empresas agrarias, cooperativas y alhóndigas dedicadas a la producción y comercialización de frutas y hortalizas, convencionales y ecológicas. Sus producciones conjuntas, superiores a 1,5 millones de toneladas, se comercializan en los mercados internacionales de más de 50 países y permiten generar 28.000 empleos directos. Proexport desarrolla junto a sus asociados avanzados programas de responsabilidad social, de promoción de la alimentación saludable en colegios y de respeto medioambiental, por los que ha recibido distintos reconocimientos nacionales e internacionales.