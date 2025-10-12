Más de 120 empresas de la Región exportan tecnología agrícola por valor de 67 millones

EFQ. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Más de 120 empresas de la Región de Murcia exportaron tecnología agrícola por valor de 67 millones de euros en los primeros siete meses del año, una cifra que supone un incremento del 2'11 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024, año que finalizó con exportaciones por un valor total de más de 106 millones de euros.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, dio a conocer estas cifras durante la primera jornada de la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas Fruit Attraction de Madrid. Para Rubira, ese incremento en las ventas al exterior de tecnología agrícola «reafirma a la Región de Murcia como potencia internacional en el sector, para avanzar en una agricultura sostenible, eficiente y rentable».

«En la Región de Murcia no solo somos líderes y referentes en la exportación de frutas y hortalizas, también lo somos en la exportación de conocimiento y tecnología agrícola gracias al trabajo de nuestras empresas y de Agritech, que llevan a cualquier punto del mundo la experiencia adquirida durante décadas con proyectos innovadores y que ofrecen soluciones personalizadas a los problemas de cada territorio», reconoció Rubira.

Francia, Portugal, México, Turquía y Estados Unidos destacan como principales destinos

Productos demandados

Entre los productos más demandados por los clientes de terceros países destacan los equipamientos de riego, los sistemas de protección de cultivo o la maquinaria agrícola. «Destacan los sistemas de riego, que permiten reducir el consumo de agua y adaptar los cultivos a las necesidades hídricas de cada región, algo de lo que en la Región de Murcia contamos con una gran experiencia», subrayó la consejera.

«La feria Fruit Attraction es referente en cuanto a la exposición de frutas y hortalizas, pero la industria auxiliar y generadora de tecnología también tiene un peso fundamental en cuanto a lo que la Región de Murcia ofrece, porque contamos con la preparación y el trabajo de muchas décadas centradas en mejorar la actividad agrícola», añadió la titular de Agua y Agricultura.

La consejera recordó que los principales destinos de las exportaciones de tecnología agrícola, presentes en más de cincuenta países, fueron Francia, Portugal, México, Turquía y Estados Unidos. La Región es la sexta provincia del país exportadora de tecnología agrícola, con un 4,2 por ciento de las exportaciones de estos productos durante los meses de enero a septiembre.

Durante la jornada de inauguración de la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas Fruit Attraction en Madrid, Rubira destacó la potente presencia de la Región de Murcia, que aprovechó este escaparate global para mostrar al mundo la riqueza y calidad de sus frutas y hortalizas, hacer balance de las ventas en lo que va de año y alcanzar nuevos acuerdos comerciales, reforzando así la presencia de Murcia en los mercados europeos, americanos o asiáticos.

El pabellón 7 de Ifema acogió el grueso de la delegación de la Región de Murcia, pero en otros pabellones también hubo una importante representación de la industria auxiliar o las empresas no asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa exponiendo sus novedades.