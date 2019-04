Teodoro García no ve peligrar su cabeza «nada de nada» por la derrota del PP Fernando López Miras, en primer plano, ayer durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Teodoro García, al fondo junto a Pablo Casado. / PP El secretario general valora por vez primera la debacle popular en la Región, que achaca a la fragmentación del voto en España: «Murcia no es una isla» MANUEL BUITRAGO Miércoles, 1 mayo 2019, 00:32

«El resultado no es bueno, y por supuesto no me conformo con la situación. La misión ahora es reconquistar a nuestro electorado», declaró ayer Teodoro García, en la primera valoración que hace de la derrota del PP en la Región de Murcia. Destaca, a preguntas de 'La Verdad', que no ve peligrar su cabeza, y que cuenta con todo el apoyo de Pablo Casado. Pasó la noche electoral en la sede de Génova, lejos del cuartel general que montaron los populares murcianos para recibir los malos datos de la candidatura encabezada por García y la considerable merma de cinco a tres escaños. Todos en el PP confiaban en que el político ciezano y secretario general del partido imprimiera más empuje a la candidatura regional al Congreso, pero el resultado fue el contrario.

¿La paliza sufrida es mayor por esta doble condición? Teodoro García considera que no se trata de poner la lupa en un territorio concreto. «Los resultados están dentro de lo que ha ocurrido en toda España. En este sentido, la Región de Murcia no es una isla, ya que la fragmentación del voto se ha producido en todo el territorio nacional. Pedro Sánchez ha alimentado la división del centro derecha. Nunca nadie de nuestro partido lo había tenido tan difícil, precisamente por esa fragmentación», manifestó.

Niega que esta derrota le pase factura como secretario general, y que vea peligrar su cabeza. «Nada de nada», recalcó. «El presidente Pablo Casado y yo tenemos un gran equipo. Hemos cogido el partido en una situación difícil, y así lo han entendido en la reunión de esta mañana (por ayer) los presidentes autonómicos y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que han expresado su apoyo a Pablo Casado y a la dirección». Añadió que Casado mantiene total confianza en él. «Eso ni se pregunta», comentó.

Pactos a la vista

Teodoro García consideró que el PP necesita estar más unido que nunca, y que se ha puesto a trabajar para las elecciones municipales y autonómicas. «Sabremos explicar mejor nuestras propuestas. Hemos abierto una nueva etapa en el PP, en la que vamos a trabajar para reconquistar a esas personas que confiaban en nosotros y con las que compartimos las mismas cosas». A su juicio, los momentos de dificultades son «los que forjan» a los partidos, y recalcó que el PP no se había visto en una situación similar en los últimos treinta años debido a la nueva etapa en la que está inmerso. Siendo el mismo partido, insiste en atribuir el golpe sufrido a la fragmentación del voto y del electorado.

«A la Región de Murcia no le viene bien que Pedro Sánchez siga en el Gobierno. Vamos a liderar la oposición en el Congreso y el Senado para que se oiga la voz de los murcianos».

Sobre la posibilidad de que el Partido Popular pierda el Gobierno regional por un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos tras las elecciones autonómicas, apeló a «la transparencia del voto. Los electores tienen derecho a saber qué se va a hacer el día después de las elecciones. No es un cheque en blanco. El partido Ciudadanos debe decir claramente si va a pactar al día siguiente con el PSOE, con las consecuencias que eso comportaría. Hay que saber, por ejemplo, qué va a pasar con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones». Considera que Fernando López Miras «debe seguir como hasta ahora, con un equipo completamente renovado en la lista autonómica. Hemos abierto una nueva etapa para recuperar la confianza de los electores, y tenemos grandes valores en muchos municipios, con candidatos que harán tándem con López Miras», señaló en referencia a José Ballesta, Fulgencio Gil, Patricia Fernández, Marcos Ortuño y otros.

Ante la posibilidad de que se produzcan deserciones del PP y fugas de militantes o altos cargos para recalar en Ciudadanos, el secretario general del PP contestó que no tiene constancia de estos movimientos. «No me ha llegado nada, pero lógicamente quien cambia sus principios por unos puestos, eso no son principios, se llama de otra forma. Cada uno debe dar explicaciones de sus decisiones».

Miras: «Revertir la situación»

Los barones territoriales del PP, entre ellos Fernando López Miras, respaldaron ayer el liderazgo de Pablo Casado, con quien compartieron un almuerzo en la sede nacional de la calle Génova, en el que también participó Teodoro García, quien negó que hubiera sido apartado del equipo electoral.

López Miras manifestó que la derrota sufrida por su partido «no es imputable a nueve meses de gestión de Pablo Casado», elegido presidente y candidato popular en julio, sino a la «fragmentación del voto en la derecha». «Habrá autocrítica, pero esencialmente la responsabilidad de este mal resultado ha sido de la división del centro y del centro derecha», dijo a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid.

Se mostró confiado en adelantar de nuevo al PSOE en Murcia en las próximas municipales y autonómicas. En su opinión, los murcianos no quieren gobiernos de izquierda porque si se suman los votos de centro y centro derecha superan el 50%. Añadió que no ve en riesgo el liderazgo de Casado. Insistió en que en nueve meses «no se ha dado lugar a este mal resultado» y apostó por tratar de «corregir» esa fragmentación de votantes. «Hay tiempo de revertir la situación», concluyó.