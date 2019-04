Los regantes tienden la mano al PSOE para seguir «trabajando» Lucas Jiménez, presidente del Scrats, en una imagen de archivo. / Guillermo Carrión / AGM Lucas Jiménez, presidente del Scrats, afirma que seguirán la misma línea: «Si hay algo que entendamos que va en contra de los intereses del regadío levantino, hablaremos» EP Murcia Lunes, 29 abril 2019, 13:27

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, tendió la mano a seguir «hablando y trabajando» con la administración central «que nos toque» tras las elecciones generales de este 28 de abril. «Si hay algo que entendamos que va en contra de los intereses del regadío levantino, hablaremos», avanzó.

Al ser preguntado por una valoración de los resultados electorales, Jiménez señaló que en el Sindicato están «tranquilos», como siempre estuvieron «con la democracia». «El pueblo ha hablado» y al Sindicato le toca «seguir en esa línea: reivindicaremos cuando creamos que algún derecho de los regantes y de los regadíos se considere lesionado y trabajaremos como hemos trabajado siempre, con la administración que nos toque», confirmó.

Recordó que los regantes estuvieron en la calle defendiendo sus derechos «ante las decisiones de un partido o de otro, con las dos opciones de poder; y hemos trabajado codo con codo con las dos opciones que, hasta el momento, han estado en el poder». Sobre si cree que el futuro del trasvase puede estar comprometido, Jiménez apuntó que el porvenir de esta infraestructura «nació comprometido» ya que el acueducto «ha traído siempre mucha polémica».

«No hemos conocido una época en la que no hayamos tenido algún rifirrafe», afirma Jiménez, que se pregunta «por qué va a estar más en riesgo tras estas elecciones, entre otras cosas porque parece que va a haber una continuidad en cuanto a la administración que ya está gobernando».

«A priori, a mí no me gusta hacer cábalas, yo soy un demócrata convencidísimo, yo creo que el pueblo ha hablado, que ahora cada partido le tocará hacer supongo su análisis, y a nosotros nos toca seguir hablando, seguir trabajando con la Administración central y con la administración periférica, con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)», corroboró. «Y, evidentemente, si hay algo que entendamos que va en contra de los intereses del regadío levantino, hablaremos», avanza Jiménez, quien no cree que sea «sano» parapetarse o ponerse una venda «antes de la herida».

«Convencido» de la postura de los partidos regionales

En su opinión, «los partidos políticos regionales en general, y hablo de todos, tienen una postura clara en lo que se refiere al Tajo-Segura porque son conocedores de la importancia que tiene para nuestras regiones». En este sentido, se mostró «convencido» de que los partidos regionales «van a pelear, unos y otros, porque eso siga así, no me cabe la menor duda; y con ellos, nosotros, con todos».

«Los que vivimos del regadío y que, incluso, tenemos regadío y dependemos un poco del agua y del campo, hace muchísimos años que dejamos de temer porque estamos ya muy curtidos», garantizó el presidente del Scrats.

Lucas Jiménez también avanzó que los regantes van a explotar y trabajar determinadas «líneas de trabajo» existentes. En su opinión, tras una contienda electoral debe imperar la «naturalidad y normalidad democrática». Felicitó a los ganadores y, a partir de ahí, «ya empezamos a hablar de administración del Estado y de trabajar, que es lo nuestro».

Finalmente, consideró que no hay ningún motivo para que no se trasvasen en mayo los 20 hm3, ahora que los pantanos de cabecera del Tajo entran en nivel 3, y van a estar muy cerca del nivel 2. «Vamos a estar con casi 236 hm3 trasvasables porque ha entrado bastante agua en estos últimos días», concluyó.