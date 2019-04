Cs revalida su «tándem con Murcia» Valle Miguélez y Miguel Garaulet, con otros miembros del comité electoral de Cs, ayer. / n. garcía / agm Los 'naranjas' aumentan un 34% sus apoyos, resisten el ascenso de Vox y descabalgan al PP en Cartagena JAVIER PÉREZ PARRA Martes, 30 abril 2019, 02:49

«Murcia y Ciudadanos son un tándem», proclamó al comienzo de la campaña electoral Albert Rivera en una desangelada plaza de Europa, ante un modesto auditorio de simpatizantes y militantes. «Aquí huele a cambio, a victoria», se animó el líder de Cs, en un discurso que parecía destinado a exorcizar el temor a que una fuerte irrupción de Vox destronase a los liberales de la privilegiada posición alcanzada en las elecciones de 2015 y 2016. Días después, un pabellón Príncipe de Asturias desbordado de eufóricos seguidores de la emergente extrema derecha hizo sonar todas las alarmas. Aquello iba en serio.

Las crisis internas no han pasado factura a los liberales, que vuelven a encontrar en la Región uno de sus principales graneros de votos

Sin embargo, las urnas han hablado, y lo han hecho para revalidar ese «tándem», lo que permite a la formación mantener sus dos diputados por Murcia en el Congreso. Aunque Vox le pisa los talones, Ciudadanos no solo se sitúa por delante, consolidando su condición de tercera fuerza en la Región, sino que lo hace con un destacado aumento de votos, del 34%. Así, los liberales pasan de 111.574 sufragios en 2016 a casi 150.000. Prácticamente dos de cada diez votantes murcianos escogieron el domingo la papeleta 'naranja'.

Estos resultados sitúan a Ciudadanos en una posición privilegiada de cara a las inminentes elecciones autonómicas y municipales. Con un PP herido, superado por primera vez en 28 años por el PSOE, los liberales se preparan para lanzar una 'OPA' en toda regla al hasta ahora todopoderoso partido gobernante. Hacerse con el liderazgo del centro derecha puede sonar a imposible, pero también parecía improbable hasta el domingo por la noche la derrota de los populares a manos de los socialistas. El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, Miguel Garaulet, no dudó en vaticinar con las urnas aún calientes que habrá 'sorpasso' naranja en muchas poblaciones el próximo 26 de mayo.

De hecho, ya lo ha habido en estas elecciones en la segunda ciudad más poblada de la Región, Cartagena, así como en la cuarta, Molina de Segura. El PP ha quedado relegado a la tercera posición en ambos municipios, mientras Ciudadanos se coloca como segunda fuerza tras el PSOE. Con un 21,4% de los votos, los 'naranjas' obtienen en Cartagena uno de sus mejores resultados. En Molina de Segura, rozan el 22%.

Se confirma la fortaleza de los liberales en el voto urbano. En Murcia y sus pedanías alcanzan los 50.180 votos, 11.000 más que en 2016. Se mantienen sin embargo como tercera fuerza, ya que el PP resiste en cabeza y el PSOE se hace fuerte en la segunda posición gracias a su notable subida. En todo caso, apenas 10.000 votos separan al primero del tercero en la capital de la Región, lo que deja todos los escenarios abiertos de cara a las autonómicas y municipales. Una tónica que se repite en el resto de la comunidad.

En Ciudadanos celebran los buenos resultados en Alcantarilla, con un 20,3% de los votos, y en Yecla, con un 22%. En este último municipio, la noche electoral fue de infarto: solo 488 votos separan a PP, PSOE y Ciudadanos. Los de Albert Rivera también superan el 21% en Caravaca de la Cruz.

Cuartos en Lorca

Ciudadanos resiste la irrupción de Vox en Murcia y Cartagena, pero no así en Lorca, donde el partido 'pincha' al quedar relegado a la cuarta posición. Allí donde la extrema derecha entra con más fuerza -en general los municipios más agrícolas y con más presencia de población inmigrante- los liberales sufren. Las elecciones los han situado cuartos, por detrás de Vox, en Mazarrón, Fuente Álamo, San Javier, Lorquí y Archena.

Del resultado de las urnas se desprende también que las crisis internas no han pasado factura: ni la salida del portavoz en la Asamblea, Miguel Sánchez, ni las denuncias por supuestas irregularidades en las primarias, que ganó Isabel Franco. «Hemos recibido todo tipo de ataques. Se ha hablado de desbandada de desintegración, pero hemos subido», responde Garaulet. La excepción, de nuevo, es Lorca, donde el partido, pese a subir en votos, queda cuarto después de las desavenencias públicas entre su portavoz, Antonio Meca, y la dirección regional.

Ciudadanos pone ya la mirada en el 26 de mayo, con el PP como principal competidor a batir en el campo del centro derecha. Vox, para Miguel Garaulet, no es más que «un sueño de una noche de verano». Admite su fuerza en poblaciones del campo de Cartagena, pero está convencido de que el suflé bajará porque «sus políticas de inmigración están desfasadas, no se van a poder llevar a cabo, no son de sentido común».

«Hemos subido en todas las poblaciones de la Comunidad, y de nuevo nuestros resultados mejoran los de España», subraya Garaulet. En apenas un mes, llega la segunda vuelta.