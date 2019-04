Pío Pérez Laserna: «Somos Región será el partido que decida el Gobierno de la Comunidad» Pío Pérez Laserna, ayer en la calle Corredera de Lorca. / JAIME INSA / AGM Pío Pérez Laserna - Candidato de Somos Región al Congreso de los Diputados El abogado lorquino y exdiputado del PP apuesta por formar una coalición regional con «la formación que respete nuestro programa» MARTA SEMITIEL Miércoles, 24 abril 2019, 01:18

La vocación meramente política está al borde de la extinción. Así lo cree Pío Pérez Laserna y, por supuesto, no es su caso. Lejos de retirarse, a sus 62 años este abogado lorquino y exdiputado del PP es cabeza de lista al Congreso por el partido Somos Región, un papel que aceptó por la amistad y lealtad que le unen a Alberto Garre, a quien asegura que no pudo decir que no cuando le pidió que fuera en sus listas.

-¿Cuáles son los temas que usted ve prioritarios en la Región?

-El agua, la financiación autonómica y las infraestructuras. Sin duda alguna son los ejes más importantes ahora mismo. Nosotros somos defensores a ultranza del Tajo-Segura, pero queremos retomar también el trasvase del Ebro, porque se aprobó en el Plan Hidrológico Nacional con el apoyo de muchas comunidades de regantes, pero ningún partido habla de ello. ¿Por qué el PP ha desistido y ha abandonado ese proyecto? Ahora mismo están todos mareando la perdiz para ver de dónde viene el agua y ya sabemos dónde está. Por otro lado, Murcia es la segunda comunidad peor financiada de España, a pesar de que hemos tenido gobiernos del PP en mayoría absoluta, regionales y nacionales. Pero ninguno ha traído el dinero que se necesita en la Región para tener las infraestructuras que nos merecemos. Aquí vivimos de las migajas. Así que en Somos Región decimos basta a las desigualdades, porque Murcia también es España. Hay comunidades en las que dicen «España nos roba» y les dan miles de millones. Y aquí sigue sin llegar el AVE, no sabemos cuándo podrá hacerlo a Cartagena y Lorca; el aeropuerto carece de conexión con Madrid; tenemos la línea ferroviaria con Andalucía cortada; nuestros trenes de cercanías son pésimos; el Corredor Mediterráneo es un mito; el tercer carril de la A-7 también... Y así vamos sumando. ¿Qué han hecho PP y PSOE al respecto?

-¿Cree usted que podría defender esos temas en Madrid?

-En Somos Región queremos luchar por esos y también por otros temas, como un Plan Integral de Recuperación del Mar Menor, la regeneración de Portmán, el puerto de El Gorguel con conexión ferroviaria... Pero en Murcia tenemos un problema muy grande, y es que no hay representantes en el Congreso que defiendan nuestros intereses. Ahora mismo tenemos diez diputados en Madrid, pero cuando pasan de Albacete, sus propios partidos no les dejan defender los intereses de la Región porque chocan con los de otras comunidades. Eso es lo que nos diferencia en Somos Región, que nosotros nos ponemos únicamente al mando de los ciudadanos, sin un Génova o un Ferraz por encima. Y ahí están las pruebas, por ejemplo, el señor Teodoro García votó en contra del indulto al pueblo de Puntas de Calnegre; el señor Saura votó a favor de la derogación del Plan Hidrológico Nacional; o si no, el señor Jódar, que primero abandona la alcaldía de Lorca sin terminar el tema del terremoto, dice que se va a Murcia para ser consejero de Agricultura y solucionar el problema del agua, concierta una visita con Tejerina y se viene con el cubo vacío. ¿Qué va a hacer Jódar cuando sea diputado si no pudo defender nuestros intereses cuando era consejero?

-Usted dijo que no tenía intención de volver a la política, ¿cómo cree que sería su vuelta a Madrid?

-Yo estoy felizmente casado y se me va la cabeza con mi hija, que tiene seis años. Siempre me ha gustado la política y soy abogado en ejercicio. Es cierto que no pensaba volver, pero yo tengo vocación política, no de poder. Por eso, ante la situación en la que se encuentra la Región, pensé que debía poner mi granito y hacer algo. Sería importantísimo que saliera como diputado, porque alguien tiene que luchar por la Región. Murcia necesita a alguien que le represente. Ahí tenemos el ejemplo de Coalición Canaria y cómo han mejorado las islas. Por ejemplo, ningún diputado murciano habla de justicia. Necesitamos más jueces, más fiscales, un palacio de justicia para Cartagena y otro para Lorca, pero ¿quién está haciendo algo por eso? Si hubiéramos tenido más peso en Madrid, ¿no nos habrían enviado más dinero después del terremoto de Lorca? Que haya gente que todavía no ha cobrado o que esté luchando, después de ocho años, pues eso no es serio. Somos ciudadanos de tercera.

Las frases - «Tenemos diez diputados en Madrid, pero ninguno hace nada por la Región porque miran por los intereses de sus partidos» - «El auge de Vox nos quitará votos a todas las formaciones, pero eso es la democracia, que cada uno elija al que quiera»

-¿Qué le pareció el debate del lunes de los candidatos a la presidencia? ¿Quién cree que lo hizo mejor?

-No puedo responder a eso. En España no hay líderes en las formaciones como antes. No, no los hay. He visto gente de izquierda echar de menos a Fraga y a gente de derechas echar de menos a González; añorar ese consenso que había antes, porque ahora no tienen vocación política, solo tienen ansias de poder. ¿Alguien escuchó que alguno de los dirigentes hablase de algún tema de Murcia? La Región es la gran olvidada en Madrid y necesitamos tener voz propia en el Congreso para que no se nos ningunee. Dicen que Teodoro tiene peso en Madrid, pero solo tiene peso en Génova, no en las Cortes Generales.

-A nivel regional, ¿cree que Somos Región tiene posibilidades de gobernar con Alberto Garre?

-Por supuesto. Estoy convencido de que las tiene a nivel nacional también. Pero a nivel regional por supuesto. Aquí la gente aplaude nuestro programa. Y a pesar de lo que digan las encuestas, todos saben que Somos Región viene para quedarse y será quien determine qué gobierno tendrá la Región. Eso lo saben muchos partidos y les da miedo que se comente.

-En ese escenario, ¿qué formación elegirá Somos Región?

-Si tuviéramos que gobernar en coalición, nos gustaría hacerlo con el partido que esté dispuesto a respetar nuestro programa, que son los intereses de la Región, ni más ni menos.

-¿El auge de Vox perjudicará a Somos Región en las autonómicas?

-Si le soy sincero, sí. Porque nos va a quitar votos, igual que a todos los partidos. Pero una democracia es eso, que cada uno vote al que quiera. Yo lo único que pido es que las formaciones respeten la Constitución. Vox, por ejemplo, quiere cargarse las autonomías, o dicen que no existe la violencia de género. Son disparates todo.

-¿Cómo calificaría la fragmentación de la derecha regional?

-Nosotros somos un partido de centro social, reformista, ni de derecha ni de izquierda. Si la derecha está fragmentada, eso habría que preguntárselo a los dirigentes de la derecha. Nadie ha respondido todavía a por qué el PP perdió su mayoría absoluta. La derecha ha estado pensando en ella misma y no en los intereses de la Región. Cuando quitaron a Garre podrían haber puesto a otra persona, pero pusieron a alguien a quien sabían que iban a imputar, sabiendo que eso le iba a perjudicar a la Región. Y así fue. Fuimos el hazmerreír en toda España. Así que si ahora la derecha regional se ha fragmentado, por algo será.

-¿Qué tres palabras escogería para definirse como político?

-A mí siempre me ha definido la lealtad, la amistad y el amor a España y a mi Región de Murcia. Yo soy lorquino, murciano y español antes que de cualquier partido, y lo digo con la mano en el corazón.