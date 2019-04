El PSOE se ve en la 'pole position' Diego Conesa, ayer, tomando un poleo en el hotel Floridablanca de Murcia. / nacho garcía / agm Conesa cree que el deseo de cambio y la gestión de sus alcaldes influirán el 26-M DAVID GÓMEZ Martes, 30 abril 2019, 02:45

Si la política fuera una carrera de bólidos, el PSOE se habría colocado en la Región en la 'pole position' -la primera posición de salida- de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo tras su victoria en los comicios generales del pasado domingo, el primer triunfo en territorio murciano desde el verano de 1991.

Así lo señalaba ayer Alfonso Martínez Baños, uno de los cerebros de la estrategia socialista para llevar a Diego Conesa a la presidencia de la Comunidad a partir del próximo mes de junio. Sin embargo, y siguiendo con el símil automovilístico, no siempre el vehículo que arranca primero llega a la meta antes que el resto. Una mala salida, un error en una curva o una avería imprevista pueden dar al traste con las aspiraciones del coche que mejor funciona.

Los estrategas socialistas llaman a no bajar la guardia para las autonómicas, pues la suma de los partidos de la derecha supera al bloque de izquierdas en 41 municipios

Por eso en el PSOE regional concentrarán esfuerzos a partir de hoy, una vez pasada la resaca de la histórica noche electoral del 28-A, para contener la lógica euforia que existe entre dirigentes y militantes después de 28 años de travesía por el desierto. «No hay nada ganado y no podemos bajar la guardia, tenemos que mantener el pie en el acelerador», comentaba a 'La Verdad' Alfonso Martínez Baños, una de las personas más cercanas al secretario general del PSRM desde que accedió al cargo en octubre de 2017.

El líder reitera que está abierto al diálogo con todos los partidos, incluido Ciudadanos

En términos similares se expresaba el portavoz, Francisco Lucas, que reclamaba «humildad, tranquilidad y prudencia» en la gestión del triunfo. No se puede olvidar que, pese a que los socialistas se han convertido en la primera fuerza política en la Región, el bloque de la derecha tiene margen de recuperación. La suma de votos de PP, Ciudadanos y Vox (472.841) es muy superior a la de PSOE y Unidas Podemos (269.543). La alianza de estos tres partidos gana a la izquierda en todos los municipios salvo en Calasparra, Bullas, Moratalla y Campos del Río, donde el pasado domingo se alcanzó o se superó el 40%.

Optimismo generalizado

A pesar de estas llamadas a tener los pies en el suelo, el optimismo generalizado se ha instalado entre la plana mayor y las bases del PSOE en la Región. El líder autonómico y candidato a la presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, destacaba ayer, en conversación con este diario, la emoción que vio en los ojos de veteranos militantes como Manuel Gambín, presidente del partido en Alhama, que llevaba mucho tiempo esperando una alegría así. Conesa afirma que supo que el PSOE ganaría las elecciones cuando conoció el recuento de los cien primeros sufragios en cinco mesas electorales de Alhama tradicionalmente hostiles a los socialistas. «Los resultados nos eran favorables y le dije a Juan Luis Soto, el tercero de la lista, que se preparara para irse al Congreso», relata el secretario general.

«Los murcianos van a apostar por la regeneración política tras 24 años de gobierno del PP. Me preocupa gestionar los 10.000 millones de deuda que tiene la Comunidad» Diego Conesa. Secretario general del PSRM

«El cambio es imparable»

«El cambio de ciclo político en la Región de Murcia es imparable. Realmente, ya comenzó hace cuatro años en los municipios. El 26-M, los murcianos van a apostar por la regeneración política después de 24 años del Partido Popular. A mí lo que más me preocupa ahora es cómo gestionar la deuda de 10.000 millones de euros de la Comunidad», explica el secretario general del PSRM, que se intercambió ayer mensajes a través de Whatsapp con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, para felicitarse mutuamente.

«Tras este éxito, necesitamos hacer un nuevo esfuerzo para frenar a las derechas, pues Fernando López Miras y José Ballesta están dispuestos a llegar a acuerdos con Vox» Begoña García Retegui. Miembro de la Ejecutiva federal

A Conesa no le preocupa demasiado que las tres formaciones de la derecha superen ampliamente en votos al bloque de la izquierda formado por PSOE y Podemos. Porque entiende que en las municipales y autonómicas se darán tres circunstancias que no estaban presentes en las generales recién celebradas. «En primer lugar, hemos conseguido cambiar la tendencia y ser la fuerza más votada. En el último barómetro que realizó el Cemop, el 70% de los encuestados señalaban que creían que ganaría el PP porque no se visualizaba una alternativa. Ahora sí la hallan en nosotros. Los ciudadanos han visto que somos capaces de ganar las elecciones», indica el secretario general del PSRM-PSOE.

El segundo elemento que marcará la diferencia el 26-M, según el candidato socialista, está en la gestión realizada por los alcaldes y alcaldesas de su partido en el último mandato. La tercera circunstancia a tener en cuenta es la certeza de que, salvo un imprevisto, habrá un Gobierno del PSOE en Madrid «con plena legitimidad democrática tras el paso por las urnas». El tirón de Pedro Sánchez, augura su hombre de confianza en Murcia, se notará en la Región. Consciente de que para gobernar tendrá que buscar acuerdos, el número uno del PSRM reitera que está dispuesto a hablar con todos, incluido Ciudadanos.

Protagonismo en Ferraz

De la histórica victoria en la Región se habló ayer en la reunión de la Ejecutiva Federal en Madrid, a la que asistió Begoña García Retegui. La edil murciana intervino durante el encuentro para poner en valor el triunfo después de treinta años. Según Retegui, había sorpresa entre sus compañeros de partido, ya que la Región era la única comunidad autónoma, junto a Cataluña y País Vasco, en la que los sondeos publicados tras cerrar los colegios electorales aún vaticinaban que ganaría el PP. «Tras este éxito, tenemos el reto de las municipales y autonómicas. Necesitamos un nuevo esfuerzo para frenar a las derechas, pues López Miras y Ballesta están dispuestos a pactar con Vox», advierte.