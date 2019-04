Del pito al voto Antonio Almagro, uno de los 2.600 murcianos con discapacidad incluidos en el censo electoral, vota por primera vez en el edificio de Servicio de Plazas y Mercados de la Plaza de Europa. / Javier Carrión / AGM La participación se hizo esperar tras la resaca de la celebración del Entierro de la Sardina. La ausencia de listas censales informativas en los colegios incrementó la confusión de los electores para saber en qué mesa debían votar RAÚL HERNÁNDEZ Lunes, 29 abril 2019, 02:46

Los colegios electorales amanecieron legañosos con el sonido de los fuegos artificiales retumbando aún a sus puertas y el olor a pólvora todavía impregnado en sus esquinas. Mientras los dioses paganos descansaban rendidos ya en su lecho, unos cuantos electores espabilaban y saltaban de la cama tras una peculiar jornada de reflexión mezclada con algarabía que el sábado inundó las calles de Murcia. La fiesta sardinera dio paso a la celebración de la soberanía popular. Del pito en la boca al voto en la mano De la imposibilidad de decidir desde junio de 2016 al fuego de la urna. Sardineros y hachoneros, directores de la jornada anterior, dejaron la batuta a interventores y miembros de las mesas para posibilitar la jornada de decisión popular.

Con el vendaval sardinero llegó el amaine electoral representado en el colegio San Pablo de la calle Greco en el que hasta las 9.30 horas no acudieron los primeros votantes. Uno de ellos fue María Teresa Moreno, una jubilada que arrojó su voto con decisión a la urna. «Llevaba mucho tiempo esperando hacer esto. Hay que cambiar muchas cosas», indicó entre enfadada y aliviada.

Tras ella, María Olivares de 72 años se esmeraba para introducir la papeleta correcta en la caja adecuada sin obtener éxito hasta que recibió la ayuda de su vecino. «Es que no ve bien y va a meter la blanca en la del senado y la vamos a liar».

A un votante del centro de mayores del Infante se le coló el DNI en la urna y tuvo que esperar hasta las 20.00 horas para recuperarlo

«Han votado hasta ahora 69 personas de las 1.400 que hay censadas. Se nota que ayer se trasnochó y no hay ganas de madrugar»

Sobre las 10.30 horas, los electores comenzaron a animarse. A esa hora los presidentes de las mesas hicieron un primer balance. «Han votado 69 personas de las 1.400 que hay censadas aquí. Hoy no se ha madrugado mucho, pero es comprensible después de día de ayer. Mucha gente se acostó tarde tras el desfile y están aún en la cama», reconocía.

Mientras, Josefa Sánchez de 86 años iba de una mesa a la otra sin saber bien dónde le tocaba votar. «He elegido al partido que a mi marido más le gustaba. Falleció hace unos meses y a él le gustaría estar aquí y me da pena. Pero es la última vez que voto lo que él quiere. En las próximas decidiré yo», recordaba la mujer. Una de las escenas que más se repitió en casi todos los colegios fue la de personas dando vueltas sobre sí mismas sin saber muy bien donde ir. La ley de protección de datos no permitió por primera vez publicar listas censales en los colegios electorales para consultar la mesa en la que correspondía votar a cada ciudadano, y la confusión marcó parte de la jornada de ayer, tal y como explicó Alicia Claros, miembro de una de las mesas del colegio Narciso Yepes. «La gente viene muy despistada y tenemos que explicarle para qué sirve la papeleta blanca del Congreso y la otra salmón del Senado. Una mujer me ha preguntado que a quién tenía que votar. Otro hombre nos ha dicho que dónde estaba la urna del PP para meter su sobre. A esto hay que sumarle que muchas personas no llevan la papeleta del censo que se envió por correo y en la que indica a qué mesa tienen que dirigirse y van de un lado para otro», advirtió Claros. No fue este el caso de Esperanza Igwe de 18 años de edad y que se estrenaba ayer por primera vez como votante con los deberes hechos. «Mi madre me ha explicado lo que debía hacer y no es tan complicado como pensaba», señaló la joven.

La mañana avanzaba y la gente comenzaba a salir a la calle y al mediodía el goteo de votos se convirtió en un auténtico aguacero. Tanto fue así que a esa hora en el CEIP Andrés Barquero ya habían introducido sus sobres casi la mitad de los ciudadanos censados. Pablo Martínez acudió acompañado de su hija que simuló introducir la papeleta en la urna. «Es nuestra obligación enseñarles y explicarles desde pequeños que significa una jornada como la de hoy», manifestó el padre.

En esa labor se encontraba Carmen, que sentada en un banco frente al colegio electoral trataba de explicar a su hijo Manu, de ocho años, qué eran unas elecciones. «Le estoy diciendo que los partidos políticos son como equipos de fútbol; los candidatos, sus capitanes que hacen unas propuestas y que hoy nosotros elegimos al que más nos gusta»

-¿Y por qué papá no se presenta de capitán de un equipo?, le preguntó el pequeño.

-Papá ya tiene demasiado con ser el capitán del Ampa y de la comunidad de vecinos, hijo, le respondió la madre.

Quien a esa hora y cerca de allí ya tenía claro a que partido iba a votar era Antonio Almagro, de 31 años de edad, uno de los 2.600 murcianos con discapacidad que fueron incluidos en el censo electoral y que votaron por primera vez. A él le tocó hacerlo en el edificio del Servicio de Plazas y Mercados de la plaza de Europa. Visiblemente nerviosos se colocó frente a la urna y con los sobres preparados y cerrados escuchó la palabra de la presidenta de la mesa que le animaba a votar. «He elegido al político que sé que nos va a seguir ayudando», afirmó Antonio muy sonriente y relajado tras ejercer su derecho al voto. Eso mismo es lo que hizo el elector que dejó una de las anécdotas de la mañana en el centro de mayores del barrio del Infante. Allí, tras depositar uno de los sobres en la urna, se le coló dentro su documento nacional de identidad. «Le he dicho que no se puede abrir y que se pase a partir de las ocho para recogerlo», manifestó María del Mar, la presidenta de esa mesa que ayer formó parte del engranaje democrático que permitió otra jornada en la que el pueblo volvió a decidir después de casi tres años movidos.