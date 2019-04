Partido de vuelta en casa y en el centro López Miras, acompañado de un circunspecto José Ballesta, en la noche del domingo. / NACHO GARCIA/ AGM El PP regional quiere evitar otra debacle electoral en mayo apostando por un discurso «moderado y sereno» DANIEL VIDAL Martes, 30 abril 2019, 02:42

Hacía tiempo que los populares murcianos no sentían tanto frío. Protegidos por un cómodo abrigo de casi 472.000 votantes en las elecciones generales de 2011, aquellas en las que Mariano Rajoy obtuvo una rotunda mayoría absoluta de 186 escaños (ocho de ellos en la Región de Murcia), hoy se encuentran como esa familia que tiene que salir de casa con lo puesto ante la llegada de un devastador huracán. En realidad, los fenómenos adversos que han convertido la primavera en un crudo invierno para el PP no son otra cosa que Ciudadanos y Vox, que siguen esquilmando el granero de votos de los populares hasta dejar al partido en una situación de incertidumbre desconocida en el último cuarto de siglo. La formación naranja ya ha arañado 150.000 apoyos desde que abrió sede en la Región, mientras que los de Santiago Abascal se han estrenado con la friolera de 143.000 sufragios. Entre las dos fuerzas suman 293.000, casi la misma cifra de votos que han perdido los populares (292.115) desde 2011. Una caída de casi el 62% en ocho años.

Pese a todo, el PP no ha malgastado el tiempo en lamentarse por la sangría. Lo que sí hizo el Comité Electoral fue reunirse ayer por la mañana con el presidente del partido a la cabeza, Fernando López Miras, para tratar de taponar una herida que amenaza con liquidar al enfermo en las próximas elecciones del 26 de mayo, donde se ponen en juego los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma. Fuentes del partido utilizaron ayer el símil futbolístico para porfiarlo todo al «partido de vuelta» con el que evitar otro descalabro como el que se produjo la noche del domingo, cuando el partido perdió su hegemonía en la Región después de 26 años de procesos electorales. Un partido de vuelta que «se juega en casa», con muchos ayuntamientos en los que «Vox ni siquiera se presentará», confían. Aunque entre los populares murcianos, y antes del Comité Ejecutivo Nacional que se celebra hoy en Madrid, ya se debate abiertamente sobre la necesidad de retocar la estrategia para no recibir otra varapalo histórico que les haga congelarse definitivamente ante las pantallas dentro de cuatro semanas: «Como no le demos un cambio a esto y salgamos del discurso de la derecha, estamos muertos. No puede ser que ahora seamos más de derechas que nunca», reconocía a primera hora de la mañana un alto cargo del Gobierno regional.

Los humos que salen de la sala de máquinas de la sede de González Adalid tienen el mismo color. El de «no competir con la extrema derecha y acentuar el discurso de centro, con la esperanza de revertir el voto. Porque la gente entiende lo que ha supuesto la fragmentación de apoyos en el bloque de derechas», según fuentes de la Ejecutiva del partido. Por eso, y «aunque nosotros nunca nos hemos alejado del centro», según otras fuentes del partido, este mes se verá un PP de la Región «moderado y sereno, y cargado de ilusión. Hoy ya hay gente arrepentida de haber votado a Vox», según las mismas fuentes. Y es ahí precisamente donde los populares murcianos van a tratar de recuperar el terreno perdido. Aunque sea contra reloj.

«Cuando se divide el voto de centro y de centro derecha, gana el Partido Socialista. Pedro Sánchez dijo que va a cerrar el Tajo-Segura y nos perjudica en financiación autonómica e infraestructuras» Violante Tomás Senadora electa por Murcia

Una «esperanza»

Murcia, pese a todo, es la quinta provincia del país donde los populares han obtenido un mayor porcentaje de apoyos (23,42%), y se sitúa por encima de la media nacional (16,70%). Lo que sirve como «esperanza» en el partido a la hora de poder salvar los muebles en esa cita del próximo mes de mayo y, como dijo Fernando López Miras el domingo, «lograr un gobierno fuerte que pueda plantar cara Pedro Sánchez». Aunque el PP regional puede necesitar mucho más que esperanza, discursos moderados y serenos, ilusión y una buena batería de propuestas imbatibles para evitar otra catástrofe que acabe desalojando a los populares del Palacio de San Esteban después de 24 años. El descalabro de los últimos años en las elecciones generales no es extrapolable a las autonómicas. Pero la enésima y holgada mayoría absoluta que logró Ramón Luis Valcárcel en 2011, con 33 diputados, se esfumó en las siguientes votaciones con Pedro Antonio Sánchez al frente del partido, obligado a pactar con Cs. Algunos estudios no vaticinan más de 11 escaños en la Asamblea para el proyecto de López Miras, y los resultados del domingo por municipios demuestran la hemorragia que se ha producido en bastiones tradicionalmente populares. Murcia es el único feudo que resiste, pero dejándose por el camino casi 50.000 votos. El PP de Cartagena, con Noelia Arroyo como apuesta para la alcaldía, se ha situado en estas elecciones como la tercera fuerza política, aunque ha estado a solo un centenar de votos de ceder el puesto a Vox. En localidades como Lorca, Molina de Segura o Yecla, el revés también ha sido monumental.

«López Miras quiere una campaña centrada en las personas y en explicar al millón y medio de murcianos los beneficios que han traído a la Región las políticas del PP» Adela Martínez-Cachá. Vicesecretaria de Organización

De ahí que el temor en las filas populares, expresado desde hace semanas incluso por el propio López Miras, sea la existencia de un «pacto oculto» entre PSOE y Ciudadanos para gobernar la Región. Como si todo el pescado estuviera vendido, sin «partido de vuelta» y sin posibilidad de revancha. Eso sí que sería la llegada de un largo invierno para el PP murciano. Ya lo dijo ayer el «mago Teodoro» García Egea, como le definió hace años Valcárcel: «Nos pondremos a trabajar desde ya en las elecciones autonómicas, donde nos jugamos mucho». Y tanto.