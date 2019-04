Pedro Saura: «El objetivo es parar al tripartito, y el PSOE es el único que puede hacerlo» El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, en un jardín de Cartagena. / j. m. rodríguez / agm «Los ciudadanos deben saber que el Ministerio de Fomento tiene 3.000 millones comprometidos con la Región si Sánchez gana las elecciones», afirma el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados MARTA SEMITIEL Viernes, 26 abril 2019, 03:23

Es tan veterano en las filas del PSOE que muchos han perdido la cuenta de los cargos que ha tenido Pedro Saura (Torre Pacheco, 1962). Entre ellos, ha sido diputado y portavoz en la Asamblea Regional, senador, secretario general del PSOE murciano, director general de Sepes, secretario general de Economía y Hacienda de la Comunidad cuando los socialistas gobernaban en la Región, diputado en el Congreso y, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Sin duda, el 'pez más gordo' que tiene el PSOE regional en Madrid.

-¿Qué es lo primero que deben tener en cuenta los ciudadanos a la hora de votar este domingo?

-En estas elecciones hay un riesgo para la convivencia, para los derechos y libertades, para la cohesión social y para la estabilidad económica. Y el riesgo es que gane el tripartito de derechas. Eso sería malo para los murcianos, porque Vox es la fuerza que marca el camino de PP y Cs, y el único partido que puede parar ese riesgo es el PSOE, y por eso es muy necesario que todos los ciudadanos progresistas y moderados de la Región se movilicen. El primer objetivo es que el tripartito no se produzca.

-¿Y luego?

-Establecido ese punto de partida, es muy importante que gane el PSOE porque así garantizamos las inversiones que se han puesto en marcha en estos diez meses. Nunca se ha traído tanto dinero en tan poco tiempo a la Región. Desde Fomento hemos dado 1.000 millones de euros en diez meses, frente a los diez millones del Ejecutivo de Rajoy. Que gane el PSOE es importante para que el Gobierno de España siga teniendo la sensibilidad que tiene con Murcia. De toda la inversión para obra pública que se ha hecho para España, el 22% ha venido a parar a la Región, cuando poblacionalmente representamos el 3,1%.

-¿Por qué cree usted que ese dinero no llegaba antes?

-Por el poco peso del PP de la Región en el contexto nacional. En Murcia tenemos un gobierno que es irrelevante y mediocre. Había un aeropuerto sin aviones, una variante de Camarillas parada, no era posible traer trenes híbridos, el soterramiento para ellos era un mal bíblico. El PSOE ha solucionado todo eso, incluso hemos modificado una ley para poder adjudicar las obras y vamos a traer el AVE en el plazo prometido. Seamos claros, la Comunidad Autónoma está más tiesa que la mojama. Tiene déficit, deuda, no puede invertir en estas cosas. Podríamos continuar poniendo ejemplos con las inversiones que hemos hecho en Cartagena, el Anfiteatro, la Catedral vieja, la remodelación de la estación, el AVE... Es difícil hacer tanto en tan poco tiempo, y eso tiene que ver con la influencia del PSOE regional en el Gobierno.

-Si Sánchez sigue en la presidencia a partir del domingo, ¿qué será lo próximo que haga por Murcia?

-Lo que está en juego son 3.000 millones de euros, eso es lo que quiere y se compromete a invertir el PSOE si está Gobierno de España en los próximos años, siempre hablando desde el Ministerio de Fomento y para el conjunto de alta velocidad, carreteras y compra de trenes. Por eso pedimos el voto a los murcianos, porque además de parar a la extrema derecha y la involución que supone volver al siglo pasado, hay 3.000 millones comprometidos que están en juego.

-¿Votar al PSOE significa subir impuestos, como advierte el PP?

-Lo que no se puede hacer es engañar a los ciudadanos. Lo que nos dicen el PP y Cs es que van a bajar los impuestos, pero cuando yo oigo eso se me ponen los pelos de punta. El PP ya prometió una bajada en 2011 y lo que hizo el señor Montoro fue subir los impuestos 20.000 millones, la mayor subida de la democracia. El PSOE lo que plantea es no subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores. Tienen que pagar los que más tienen, y sobre todo los que no pagan, que son las rentas más altas.

-¿Qué opina usted sobre la supresión del Impuesto de Sucesiones?

-Yo lo que no entiendo es que alguien que se llame liberal pueda pedir que se elimine. Lo que hay que hacer es revisar el mínimo exento e incrementarlo. Pero eliminarlo sería una forma de hacer un regalo fiscal a las rentas más altas, y a continuación de eso, lo que viene son recortes del Estado del bienestar. Eso es lo que plantea la derecha, el PP y Cs, que al final son lo mismo porque ya han dicho abiertamente que van de la mano.

-Habla del proteger el Estado del bienestar, ¿qué hay de las pensiones?

-Para nosotros el sistema público de pensiones es innegociable. La derecha mete miedo sobre las pensiones porque lo que creen es que la solución es su privatización progresiva. La reforma de pensiones del PP supone que, en los próximos treinta años, los pensionistas pierdan un 50% de su poder adquisitivo. Eso es lo que no quieren decir expresamente.

-¿El PSOE apoyaría la propuesta de Unidas Podemos para hacer una ley que vincule las pensiones al IPC?

-Lo que planteamos es más que eso, es que deberíamos llevar y consagrar en la Constitución la revalorización de las pensiones con el IPC, la viabilidad del sistema público.

-Los regantes siguen con la incertidumbre por la falta de agua, y ahora por los caudales ambientales en el Tajo, ¿tiene su partido algo que decir al respecto?

-Después de tantos años de vender humo, lo que el gobierno de España plantea es certidumbre y seguridad sobre el futuro hídrico de la Región. El PSOE ofrece un plan que garantice para siempre el suministro de agua. Es lo que no ha hecho la derecha, porque ha estado preocupada en ganar votos y no en buscar la solución definitiva.

-¿Y cuál es esa solución?

-Por un lado, garantizar el suministro exterior del Tajo-Segura, un trasvase que he defendido toda mi vida, y luego una política inversora y ambiciosa en desalinización, que se ha interrumpido en los años del PP.

-¿Seguirá siendo secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda si Pedro Sánchez sigue en la presidencia?

-Primero creo que tienen que hablar los ciudadanos el domingo. Lo que le puedo decir es que para mí es un lujo, en lo político y en lo personal, trabajar con uno de los mejores de nuestro país, que se llama José Luis Ábalos.

-¿Cree que el auge de Vox movilizará más a los votantes de izquierdas el domingo?

-El problema adicional a la existencia de Vox y sus ideas es que el PP y Cs han optado por jalear y dar por buenos sus planteamientos, de forma que han abandonado el centro político. Eso es lo que me parece irresponsable y preocupante, que PP y Cs han abandonado el centro y el norte.

-¿Beneficia eso entonces al PSOE?

-Cuando peligran las libertades, los valores constitucionales, la convivencia, los ciudadanos siempre miran al PSOE porque saben que es un ancla, una garantía de los derechos que tanto nos ha costado construir.