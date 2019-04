Una noche de vencedores y vencidos Carmen Baños, Juan Luis Soto, Jordi Arce, Emilio Ivars, Martínez Baños, Diego Conesa, Teresa Rosique y Marisol Sánchez. / JAVIER CARRIÓN Conesa y Saura son las caras de la victoria, mientras que Jódar y Teodoro García personifican la derrota DAVID GÓMEZ Martes, 30 abril 2019, 02:35

murcia. Todas las batallas dejan vencedores y vencidos. Y la librada el 28 de abril en la Región no iba a ser menos. La novedad esta vez está en que, por primera vez en treinta años, la alegría cambia de bando, pasando del hotel Siete Coronas de Murcia, donde el PP instala su cuartel general, a la calle Princesa, donde se encuentra la sede del PSRM.

Los rostros de la derrota se concentran en el Partido Popular, con la honrosa excepción de la consejera de Familia, Violante Tomás, que fue la candidata que más apoyos obtuvo en las elecciones al Senado. Tomás logró 207.148 votos, más de los sufragios que registró el segundo de la lista, Domingo José Segado (181.272). Eso significa que hubo más de 16.000 votantes que solo marcaron el nombre de la consejera en la papeleta de color salmón que corresponde a la Cámara Alta. «Tengo un sabor amargo por los resultados, pero a la vez estoy convencida de que el 26-M vamos a remontar y mantendremos el Ejecutivo de la Región», dijo la senadora electa. Tomás superó a la candidatura al Congreso liderada por Teodoro García Egea, secretario general del PP, la principal cara de la derrota popular.

La consejera Violante Tomás, que arrasó en el Senado, es la única nota positiva para el Partido Popular en la amarga jornada del 28-A

Y es que el PP había centrado su campaña en la Región en potenciar la imagen del número dos de Pablo Casado, la persona que iba a llevar de primera mano los asuntos de la Región al Palacio de la Moncloa. No solo no ha sido así, sino que Casado y Teodoro quedan muy debilitados. También Fernando López Miras, que apostó fuertemente por el palentino en lugar de por Soraya Sáenz de Santamaría en el último congreso nacional. En la amarga noche del domingo, muchos populares añoraban a la exvicepresidenta. Teodoro García Egea no se ha ocultado tras el fiasco en Génova y no ha puesto paños calientes al fracaso, prometiendo autocrítica y trabajo para recuperar a los votantes perdidos.

Susana Hernández, que ocupó la plaza en la lista al Senado rechazada por María González, se hacía a la idea de volver a su puesto en La Arrixaca

También saboreó las mieles de la derrota Francisco Jódar, que se queda sin escaño en el Congreso. «Estaba muy ilusionado por trabajar por la Región, sobre todo en temas de agua», confiesa el lorquino, de 63 años, que continuará en política «si mi partido quiere» y si no, volverá a su puesto de funcionario en la Administración regional.

El político ganador

Fortalecidos salen los aspirantes del PSOE. Principalmente Diego Conesa, que refuerza su imagen de político ganador, pues se ha impuesto en todos los procesos en los que ha concurrido. También se resarce Pedro Saura, del que todos dan por hecho que continuará como secretario de Estado en el Gobierno de Pedro Sánchez. Saura vivió momentos duros durante su etapa como secretario general del PSRM (2004-2014). Sus compañeros no tuvieron piedad con él y censuraron su gestión en el congreso en el que se despedía, algo inédito en la historia del socialismo murciano. Saura no podía evitar acordarse del fallecido José Ramón Jara, su mano derecha en los años al frente de Princesa.

López Miras, que apostó por Casado frente a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso, queda debilitado

Otros rostros de la victoria en las filas socialistas son Juan Luis Soto, que iba en el puesto tres de la lista al Congreso, y Susana Hernández, número dos al Senado. Esta última fue apartada de la candidatura municipal de Murcia, lo que supuso una sorpresa por su destacada labor como portavoz en el Ayuntamiento. Admite que no se esperaba salir elegida y que ya se hacía a la idea de volver a su plaza de enfermera en el Hospital Virgen de la Arrixaca. «Mis compañeras me han votado masivamente para que no regrese», bromeaba en la noche electoral. En la plaza que ocupó Susana Hernández pudo haber ido María González Veracruz, que la rechazó.

Otro de los políticos murcianos en alza tras los comicios es Miguel Garaulet. Ciudadanos mantuvo el tipo en la Región. A la baja cotiza Alberto Garre. Somos Región sacó la mitad de votos que el PACMA.