Teodoro García: «Las filias y fobias hay que dejarlas de lado cuando se trata de trabajar por España»
JULIÁN MOLLEJO Viernes, 26 abril 2019, 03:20

Teodoro García Egea (34 años, Cieza), ingeniero de Telecomunicaciones y secretario general del PP, es un torbellino. La campaña la ha pasado entre Madrid y Murcia, compatibilizando sus labores como número dos del PP y de candidato al Congreso por Murcia. Es consciente de que el partido no está en su mejor momento, pero está convencido de que la situación es provisional. Durante la entrevista, resuena en su móvil el sangrante 'caso Garrido', pero resta importancia a la fuga de ex altos cargos e insiste en defender el proyecto renovado que lidera junto a Pablo Casado.

-¿Qué opinión le merece la marcha del expresidente de Madrid Ángel Garrido a Ciudadanos?

-Él firmó bajo juramento ir en la lista europea de 4 y, de repente, incumple su palabra. Cada uno es libre de entrar y salir. Pero los votantes de Ciudadanos deben saber que hay gente en sus listas que ha traicionado a los partidos de los que vienen. Yo no me iría a un partido en el que milita el ministro del paro, Celestino Corbacho, que estuvo en el Gobierno de ZP.

-La fuga de ex altos cargos del PP parece no tener fin, y en la Región hay numerosos casos: Ana Martínez Vidal a Ciudadanos; Lourdes Méndez y Luis Gestoso a Vox; Alberto Garre y Pío Pérez a Somos Región... ¿Le preocupa?

-Debo agradecer a algunas formaciones políticas que nos ayuden a hacer esa renovación tranquila que buscamos. Hay formaciones que recuperan a políticos que lleven treinta años en activo y los presentan como nuevos, cuando en esos treinta años no han sido capaces de solucionar los problemas de la Región y que difícilmente bajo una nueva marca pueden ofrecer algo distinto. Yo aspiro a construir un PP renovado que ofrezca algo que nunca antes hemos podido ofrecer, que es capacidad de decisión en Madrid, respuesta a los problemas reales de la Región de Murcia y cumplimiento de la palabra dada. Desde que Pablo Casado es presidente y yo secretario general, en Andalucía hemos conseguido un vuelco histórico y se han cumplido las promesas electorales.

-¿El caso de Ángel Garrido puede afectar a las relaciones postelectorales con Ciudadanos?

-Cada uno es libre de irse donde quiera. En el PP las puertas están abiertas. Yo lo que pido es coherencia. Hay mucha gente que ha estado trabajando de forma desinteresada en el PP para que personas como Garrido estuvieran durante treinta años en puestos de responsabilidad, y son personas que nunca han podido entrar en ninguna lista. Es lo que diferencia a los que vienen a servir y los que vienen a encadenar un cargo tras otro. Yo no aspiro a cumplir treinta años en política. Esta es una carrera de relevos en la que, cuando demos lo mejor de nosotros mismos, debemos dar el relevo al siguiente. Yo también soy feliz ejerciendo mi profesión de ingeniero.

-¿Cree posible, entonces, un gobierno a la andaluza en España?

-Aspiramos a hacer una propuesta de gobierno para todos los que crean en la unidad de España, en la bajada de impuestos, en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y en la igualdad de oportunidades de todos, es decir, que los murcianos no seamos ni menos ni más que nadie. Todos los que respeten esas cuatro condiciones, podrán apoyar a Pablo Casado como presidente. Aspiramos a un gobierno en solitario de Casado con un apoyo puntual en la investidura de aquellos que respeten estos principios. Las filias y las fobias hay que dejarlas a un lado cuando se trata de trabajar por España.

-Es decir, que, a pesar de los pesares, aún es posible un acuerdo de gobierno con Ciudadanos.

-Cada uno tiene que ser consciente del momento en que estamos. Hay algunos que intentan poner las siglas por encima de España, pero...

-¿A quién se refiere?

-Ciudadanos y Vox todavía no se han dado cuenta de que el adversario es Pedro Sánchez. Atacar al PP en un momento como este, cuando Sánchez puede estar cuatro años más en La Moncloa, demuestra que están pensando más en sus siglas que en el futuro de España. El domingo puede haber alegría en Vox y Cs porque hayan conseguido unos cuantos escaños, pero habrá tristeza en toda España porque Sánchez puede seguir hasta 2023 en La Moncloa. En estos nueve meses desde que Pablo Casado llegó a la presidencia del PP, hemos dado muestras de tener un proyecto renovado e ilusionante, en el que la Región por fin puede tener capacidad de decisión en Madrid. Todos aquellos que tenían lista de agravios con el PP, hoy tienen muchas razones par dar una oportunidad a Pablo Casado.

-En la Región, las encuestas dan al PP como ganador, pero con una enorme pérdida de votos y el peor resultado en unas generales de los últimos treinta años. ¿Es para sentirse satisfecho?

-En el panorama actual, toda la izquierda radical se está aglutinando en torno a Pedro Sánchez y todo el espectro del centroderecha está fragmentado. No es un fenómeno solo de la Región. Mi objetivo es que la primera piedra de la reconstrucción de España se ponga el domingo obteniendo los mejores resultados en Murcia y aglutinando a todas las personas que están a la derecha del PSOE.

-Hay dos cuestiones del máximo interés regional, como son el agua y la financiación, que requieren de amplios pactos de Estado para solucionarlas. ¿Es posible alcanzarlos dada la fragmentación y el enfrentamiento que reina en la política española?

-Hasta ahora, todas las decisiones que se han tomado para blindar el Trasvase y garantizar el agua para la Región las ha tenido que tomar en solitario el PP. Es necesario un pacto nacional del agua, y nosotros lo seguiremos pidiendo en el Congreso. Además, hemos dado una vuelta de tuerca más al proponer un sistema nacional de agua para que los trasvases estén garantizados y tengan reglas objetivas, que incluya todos los recursos gestionados de forma centralizada y que el agricultor disponga del agua que necesite.

-Y sobre la financiación...

-Para Murcia es fundamental alcanzar un acuerdo. La Región no puede seguir siendo la peor financiada de España. Eso se tiene que acabar la próxima legislatura. Nos comprometemos a que la próxima legislatura se aborde claramente este tema. Si el PP gobierna, la Región podrá decidir qué sistema de financiación quiere. Si gobierna Sánchez, el sistema de financiación lo van a seguir decidiendo Otegi, Torra y Puigdemont, como el anterior lo decidió Carod Rovira.

-He oído a alguno de sus compañeros proclamarle como el futuro vicepresidente del Gobierno si Casado llega a La Moncloa. ¿Eso está ya hablado?

-En el PP hay mucho trabajo que hacer y no hay responsabilidad mayor que la secretaría general para los que creemos en la política, porque tienes la finalidad de que se reilusione la organización, que ha sufrido mucho durante estos años. Más allá de eso, nunca me he planteado objetivos en función de cargos.