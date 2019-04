Lourdes Méndez, candidata de Vox: «El Estado de las autonomías ha sido el enemigo del progreso para Murcia» Lourdes Méndez, ayer, en su casa de San Javier. / J. M. Rodríguez / AGM Lourdes Méndez Monasterio - Candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Murcia «El nuevo Estatuto es innecesario, y sorprende que lo hayan aprobado todos los partidos porque asume los postulados del marxismo cultural» JULIÁN MOLLEJO Miércoles, 24 abril 2019, 01:18

Lourdes Méndez (Córdoba, 62 años) vuelve a la política con Vox, tras 25 años en cargos de responsabilidad con el PP -fue concejal, consejera, diputada...-, al que dejó por sus discrepancias sobre el aborto. Abogada, residente en San Javier y madre de seis hijos, ha encontrado en Vox el partido ideal para defender sus principios. La entrevista se realizó a través de un cuestionario, por lo que no fue posible repreguntarle sobre asuntos controvertidos.

-¿No se siente extraña al liderar la lista de otro partido, después de 25 años en el PP?

-El partido no es un fin en sí mismo, sino el instrumento para llevar a cabo las políticas que cada uno considera más oportunas. Yo defiendo en este partido los mismos principios básicos que entonces defendía en el PP, como son la vida, la familia, la libertad individual y la unidad de España. He cambiado de partido para no cambiar de principios.

-¿Está resentida con el PP?

-En absoluto. Tengo muchos amigos en el PP. Decepcionada y defraudada sí, pero quizás no tanto como los votantes a los que se traicionó en temas importantes. Nunca pensé que pudieran aprobar una ley al dictado del 'lobby' LGTBI, en contra de la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.

-¿Qué aporta Vox a la política?

-Mucho sentido común y una regeneración política. Es un partido que defiende la unidad de España como ningún otro, que no se pliega a ningún interés que no sea el de los españoles, que se enfrenta a lo políticamente correcto, y que hace frente a las leyes que bajo el disfraz de derechos, vulneran libertades. Nosotros bajaremos los impuestos y le daremos protagonismo a las familias, porque creemos en la iniciativa privada y libertad individual como generadora de riqueza, en contra del Estado confiscatorio actual.

Las frases - «No pueden ser medios de propaganda del gobierno de turno con subvenciones públicas. Si no cumplen estos requisitos, habría que cerrarlas» - «Están financiando chiringuitos. Solo el 10% del dinero va dirigido a las mujeres maltratadas»

-Ustedes dicen que no son de derechas ni de izquierdas, un mensaje que también ha utilizado Podemos. ¿Los extremos se tocan?

-Nosotros no somos extremos en nuestros planteamientos. Sí nos consideramos de extrema necesidad. Evidentemente, nuestros mensajes son absolutamente opuestos a los de un partido que defiende el pensamiento marxista, que solo ha traído miseria y hambre, como ha ocurrido en Venezuela. Algunos votantes de izquierdas sí han transferido su voto a VOX, quizás por considerar más razonable nuestra defensa en temas como la desigualdad de las leyes de género, o nuestra defensa de tradiciones, o los toros, o la caza, o la defensa de un reparto justo del agua.

-¿Están en contra del aborto en todos los casos?

-Quizás sea más sensato plantearse cómo puede reducirse su número. Derogaremos la 'ley Aído', en ningún caso será un derecho eliminar la vida de un hijo, y la sustituiremos por una ley de apoyo a la maternidad y de tutela del concebido. Daremos información, apoyo y alternativas a las mujeres, que consideramos no deben ser penalizadas. El concebido será tutelado por ser el más vulnerable.

-¿Derogarán la ley de matrimonio homosexual?

-El matrimonio es una institución anterior al Estado, y es la unión entre un hombre y una mujer. La unión homosexual consideramos que debe ser tratada como una unión civil. Las realidades diferentes deben ser tratadas de forma distinta.

-¿Cuál es la alternativa de Vox a la ley contra la violencia de género?

-Una ley de violencia intrafamiliar, que prevenga la violencia contra la mujer, los ancianos, los niños, que sea más eficaz que la actual, y que no produzca situaciones injustas. El 77% de las denuncias que se interponen son archivadas, se rompe el principio de presunción de inocencia, y se considera que todos los hombres son culpables por el hecho de serlo. Es absurdo el enfrentamiento que con carácter general se estimula entre el hombre y la mujer. Es injusto, además de estúpido. También están financiando chiringuitos. Solo el 10% de la financiación va dirigido a las mujeres maltratadas.

-Se declaran contrarios a la inmigración ilegal, pero ¿cómo se proponen acabar con ella?

-Con un control de fronteras riguroso, y aplicando la ley. Devolviendo a sus países a los inmigrantes que entren de manera ilegal. No podrán en ningún caso obtener la nacionalidad. Así puede evitarse el efecto llamada y que las mafias trafiquen con las personas. El Estado debe evitar la delincuencia que puede generar la inmigración ilegal.

-Uno de los asuntos que se abordarán en la próxima legislatura en el Congreso es la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región, aprobado por unanimidad del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. ¿Cuál será la posición de Vox?

-Rechazarlo de plano. Es un Estatuto innecesario, y sorprende que haya sido aprobado por todos los partidos, porque asume los postulados del marxismo cultural, la memoria histórica, las leyes de género, no prevé los trasvases. Es un blindaje político a cualquier otra forma de pensar. Es un planteamiento totalitario, porque se ha hecho como reacción a la política de regeneración que Vox propone. Un estatuto no está para blindajes ideológicos sino para ser un marco de convivencia y progreso.

-En la Región de Murcia, el PP necesitará apoyos para seguir en el Gobierno en la próxima legislatura, ¿Vox se los dará si fuera necesario?

-Vox pactará con los partidos que tengan como objetivo la defensa del bien común y de los intereses de los españoles. Obviamente, no pactaremos con los que traicionan a España, como Podemos o el PSOE, que pactan con los separatistas. En relación a cómo se puede conformar un posible gobierno habrá que esperar al resultado de las elecciones. Nosotros salimos a ganar.

-Defienden la supresión de las autonomías, ¿cree que le iría mejor a Murcia, una provincia periférica, con un Estado centralista?

-Murcia, en el Estado de las autonomías, siempre ha sido leal y por ello ha salido perjudicada. Se ha primado a las comunidades que han presionado, incluso a aquellas que quieren separarse de España. Por esa razón hemos recibido la peor financiación, por ello se derogó el Plan Hidrológico Nacional. El PSOE pacto con Esquerra Republicana su liquidación. El Trasvase del Tajo está en peligro, el AVE aún no ha llegado. El Estado de las autonomías ha sido el enemigo del progreso para Murcia.

-Hablan de cerrar los medios públicos. ¿Si de ustedes dependiera, cerrarían 7TV y Onda Regional?

-El criterio no es cerrar por cerrar. El criterio es que la información ha de ser objetiva, y no sectaria, y que las cuentas han de estar saneadas y equilibradas y no costarle nada a los murcianos. Es decir, no puede ser un medio de propaganda del gobierno de turno, con importantes subvenciones pagadas con nuestros impuestos. Si no cumplen estos requisitos habría que cerrarlas y si los cumplen, no.