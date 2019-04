Esquerra acusa al PSOE de ser «muleta» de la extrema derecha El presidente del Parlament, Roger Torrent interviene en el acto central de campaña de ERC en Barcelona. / efe ERC plantea el 28-A como un mano a mano con el PSC por la victoria en Cataluña y se presenta como el mejor antídoto contra el tripartito de PP, Cs y Vox CRISTIAN REINO Barcelona Domingo, 14 abril 2019, 15:41

Esquerra se presenta al 28-A como el «mejor antídoto» para frenar al tripartito de derechas. La formación republicana ha celebrado esta mañana su mitin central de campaña en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, con una apelación directa al voto útil para que, por primera vez, una formación independentista pueda ganar las elecciones generales en Cataluña.

ERC, de acuerdo a lo que indican las encuestas, se juega la primera plaza con el PSC. «Aquí en Cataluña, o gana el PSOE o gana Esquerra», ha afirmado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, descartando otros adversarios, como los comunes, que se impusieron hace tres años en las generales, o JxCat, muy lejos en las encuestas y con riesgo de sufrir una dura derrota. «O gana quien no ha renunciado al 155 y quien se acobardó ante la derecha por la manifestación de Colón convocando unas elecciones o quienes nos enfrentamos a la extrema derecha», ha señalado el hombre fuerte de Esquerra, ante la ausencia de Oriol Junqueras, quien lidera el partido desde prisión.

Esquerra ha elevado este domingo el tono contra las socialistas, que en la última encuesta del CIS se situaban por detrás de los republicanos, pero que en un sondeo publicado este domingo por La Vanguardia han tomado la delantera. Los republicanos han tratado de marcar distancias con el PSOE, pues hasta la fecha el electorado podía tener la percepción de que Sánchez tiene seguros los votos de ERC para la investidura. Según la secretaria general de la formación republicana, Marta Rovira, que ha intervenido a través de un vídeo desde Ginebra, el PSOE ha sido la «muleta del 155 y del fascismo». «Aprovechad vuestro voto el 28-A. No lo lancéis, no os equivoquéis. Que vuestro voto no dé ninguna oportunidad a la extrema derecha, ni al populismo, ni a los partidos que solo les han hecho de muleta hasta la fecha», ha afirmado.

En la misma línea, el candidato al Congreso, el número dos de la lista por Barcelona, Gabriel Rufián, ha apelado al voto de los socialistas y catalanistas. A los que votan «tapándose la nariz» a los socialistas. «Los que comparten los valores la democracia, la libertad, la justicia social y el antifascismo son de los nuestros, da igual la bandera que tengan en el balcón o en el corazón», ha asegurado. Rufián ha relatado que ayer visitó a Oriol Junqueras en la prisión de Soto del Real. «Me pidió que enviemos un mensaje al mundo: ganad a nuestros carceleros». Según Rufián, el 28-A no son solo unas elecciones. «Es una cita con la historia», ha dicho. «Nos enfrentamos al fascismo como hace 80 años», ha señalado. Rufián ha destacado que solo ERC ha plantado a los ultras, la extrema derecha y los gángsters y solo Esquerra se ha atrevido a decir la verdad. «Decir la verdad es radical y tiene un coste», ha rematado.