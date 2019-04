Un domingo cualquiera... Los miembros de la mesa electoral de Benizar conversan en el centro social, ayer a mediodía. / Alfonso Durán / AGM La mayoría de los vecinos de cuatro pedanías altas de Moratalla no votaron como castigo a la clase política por la «falta de servicios» en estas zonas rurales. Solo 22 ciudadanos de los 759 electores censados en Benizar, Mazuza, Otos y Casa Requena depositaron sus papeletas JUAN RUIZ PALACIOS Lunes, 29 abril 2019, 02:40

Unos esperan su turno para comprar fruta y verdura en los puestos que cada domingo ocupan la calle principal de Benizar (Moratalla). Otros observan la ropa y el calzado. Y el resto llenan al completo la terraza y la barra del restaurante El Manta, entre sabrosos platos de sepia a la plancha, cerveza y risas. Parece un domingo cualquiera. Nadie habla de política, ni de las elecciones. La imagen no se corresponde con un día electoral. En el centro social de la pedanía, donde están colocadas las urnas, la presidenta de la mesa, los vocales y los interventores conversan para matar el tiempo. No hay nadie más.

La mayoría de los vecinos de las pedanías moratalleras de Benizar, Mazuza, Otos y Casa Requena, con una población total de 1.270 personas y un censo de 759 electores, dieron plantón ayer a las urnas. Tan solo 22 personas depositaron sus votos. Catorce lo hicieron en la propia mesa, mientras que por correo se emitieron ocho sufragios. «Hemos decidido no votar por la dejación de los servicios en Benizar por parte de las administraciones. Estamos hartos de tener carreteras en un lamentable estado de conservación, con baches y socavones, y de que sean muy estrechas», denunciaron.

La jornada transcurrió tal y como acordaron los vecinos. «Para nosotros, es un día cualquiera. El hecho de no votar es nuestra forma de reivindicar que se nos escuche. La señalización de la carretera RM-B30 es pésima, la vía está fatal y la dejación política cada vez va a más. En Benizar tenemos una falta de servicios alucinante. Y eso que entendemos que en Moratalla hay muchas pedanías. Pero los que gobiernan tienen que trabajar para darnos, al menos, unos servicios básicos», explicó ayer el ingeniero técnico de Telecomunicaciones Pedro Javier García, vecino de Benizar. «Hoy hemos renunciado a nuestro derecho a votar para exigir nuestros derechos; lo único que queremos son servicios básicos para poder vivir de forma decente», clamó.

«Es un error»

La presidenta de la mesa electoral, Julia Sánchez, esperaba que «hubiera venido más gente a votar». «Las urnas van a pesar poquísimo», bromeó a mediodía en un centro social sin vida alguna. Uno de los 21 electores que votaron ayer en Benizar aseguró a 'La Verdad' que «la iniciativa de los vecinos es estupenda». «He asistido a todas las asambleas. Pero hay problemas y alguien tiene que enfrentarse a ellos. Me parece un error no votar, porque hoy es un día en el que el pueblo tiene voz para opinar y para colocar a sus representantes en el poder», defendió. Añadió que «la gente aquí está más unida que nunca. Sería un éxito que los políticos consiguieran solucionar nuestros problemas y que todos siguiéramos unidos». Otro vecino, a escasos metros de él, comentó a un amigo: «Yo no lo entiendo. Si hemos decidido no votar, nadie tendría que ir a las urnas».

Ana Moreno, vocal de la asociación de vecinos de Benizar, relató que «la protesta, tal y como acordamos todos en la última asamblea, es pacífica. Esta es nuestra manera de reivindicar nuestros derechos como ciudadanos. Tenemos grandes problemas que, hasta la fecha, nadie ha querido solucionar», lamentó. «La verdad es que hoy nadie habla de si hay gente que ha votado o no», relató durante la tarde apacible de un domingo cualquiera.