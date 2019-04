Un diputado de Podemos que contenta a todos

La plaza del Agua se suma al «sí se puede»

Unidas Podemos no realizó el seguimiento electoral en su sede, en la calle Cartagena de Murcia, si no que trasladó su gabinete de análisis a la plaza del Agua, que se encuentra en la puerta principal del Museo de la Ciencia. La formación se decantó por este lugar para que el partido morado no monopolizase el protagonismo al haber alcanzado un acuerdo de coalición con otras dos fuerzas, Izquierda Unida y Equo.

Los bancos del lugar se convirtieron en los sitios improvisados en los que el grupo progresista siguió el devenir de las votaciones y confrontó pareceres.

A medida que el porcentaje del escrutinio aumentó y el triunfo del bloque progresista se tornó en incontestable, las caras de los dirigentes comenzaron a esbozar gestos de satisfacción, que pronto dieron paso a abrazos y muestras de enhorabuena y satisfacción.

«Aquí somos un partido diferente y los candidatos nos encargamos hasta de unir globos por si hay celebración», comentó uno de los integrantes de la lista al Congreso de los Diputados muy poco después de que se cerraran los colegios electorales. El ambiente en la plaza comenzó frío. Las candidatas al Congreso Esther Herguedas y María López fueron de las primeras en aparecer. La segunda, después de seguir las votaciones en Cartagena. Poco antes de que Alberto Garzón y Pablo Iglesias ofrecieran su análisis de los resultados, la zona empezó a coger color con el desembarco de decenas de militantes de Izquierda Unida, cuya formación tiene su sede en la calle de al lado al punto en el que Unidas Podemos siguió el reparto de escaños.

A medida que la plaza se llenó de gente, los cánticos comenzaron a sucederse salpicados con los abrazos y los vítores. Consignas como «sí se puede» y «el cambio» fueron de las más repetidas.

El diputado Javier Sánchez fue recibido entre aplausos. También recogió gestos de apoyo el secretario general de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu, quien estuvo durante varios minutos intercambiando impresiones con el coordinador de Izquierda Unida en la Región, José Luis Álvarez-Castellanos. Los dos mantuvieron una actitud amable y cercana con los militantes y simpatizantes que se les acercaron para transmitirles mensajes de ánimo y de alegría.

Muchos de los asistentes, después de que los dirigentes realizaran sus declaraciones institucionales, aprovecharon para tomar un refrigerio y brindar por lo que consideran que puede ser la apertura de un nuevo tiempo político en Murcia que vivirá en las elecciones de mayo otro capítulo.