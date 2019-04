COAG advierte al próximo Gobierno: el trasvase es «incuestionable» El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, en una fotografía de archivo. / Vicente Vicéns / AGM Miguel Padilla asegura que el PSOE debe ser capaz de «visibilizar la verdadera realidad de la Región» en materia hídrica EP Murcia Lunes, 29 abril 2019, 13:53

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la Región de Murcia, Miguel Padilla, mostró su esperanza en que tanto los políticos de la Región como los de España «sean capaces de visibilizar la verdadera realidad de la Región» en materia hídrica y que no se tengan en cuenta «utopías». De hecho, advierte que «habrá un problema» si esa realidad no se ve «tal y como es».

Al ser preguntado por el efecto que puede tener el resultado de las elecciones generales en las políticas hídricas, Padilla espera que el partido que gobierne a partir de ahora, «que indudablemente no va a estar tan en precario como estaba antes», tenga «la responsabilidad de asumir la realidad de la Región».

Y la realidad, añade, es que la Región «necesita agua, necesita el trasvase Tajo-Segura y todas las aportaciones que puedan ser necesaria para solucionar parte del déficit hídrico». También considera que todos los que van a gobernar deben actuar con la «máxima responsabilidad» y espera que «algunas preocupaciones se vayan quedando en el camino».

Padilla recordó que el sector agrícola en la Región cuenta con una «realidad» sobre el agua y considera «incuestionable» el trasvase Tajo-Segura, tal y como se demostró «durante tantos años». Así, advirtió que «una cosa es predicar y otra cosa es gobernar», porque una vez que estén gobernando «tendrán que asumir las realidades».

El presidente de COAG en la Región reprochó que han pasado 40 años en los que «no se ha hecho nada en el tema del agua» en la Región, debido a que «unos decían que no hacían y otros prometían que iban a hacer pero que tampoco han hecho absolutamente nada». En definitiva, reprocha que «nos encontramos con que, tanto una parte como la otra, no han hecho prácticamente nada».

Padilla no quiere estar «preocupado» pero espera que, a partir de ahora, «se sepa exactamente la realidad que tenemos en la Región y no digan tonterías respecto al agua». A su juicio, «hay cosas que debemos mantener por supervivencia y otras cosas que habrá que hacer». A este respecto, espera que los políticos sean «suficientemente responsables para no dejar caer a un sector que hoy por hoy representa lo que representa».