La campaña electoral del miedo deja paso a los comicios con más incertidumbres Los carteles de la campaña. / Nacho García / aGM La izquierda agita el temor a Vox mientras que la derecha explota el posible acuerdo de los socialistas con los independentistas DAVID GÓMEZ Sábado, 27 abril 2019, 02:56

La suerte está echada. A las doce de la noche de ayer concluyó una campaña electoral que los expertos consultados califican de atípica. Primero, por su coincidencia con la Semana Santa y, en la Región, con las Fiestas de Primavera de la capital. En segundo lugar, porque ha contado con un componente más emocional que racional, pues ambos bloques -derecha e izquierda- han apelado a los sentimientos del electorado, y al miedo al contrario, para tratar de movilizar al máximo número de votantes posibles de cara a la cita con las urnas de mañana. También estuvo marcada por la elevada probabilidad de que una formación como Vox, encuadrada en la derecha más extrema, irrumpa en el Congreso de los Diputados.

En la Región, catorce partidos se disputan los diez escaños en liza, apenas un 3% del total de asientos que hay en la Cámara Baja. Quizás por ello líderes nacionales como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Pablo Iglesias, número uno de Unidas Podemos, decidieron excluir Murcia de sus respectivas rutas electorales. Sí han pisado suelo murciano Pablo Casado (Partido Popular), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox). Este último protagonizó el acto más multitudinario de la campaña el pasado Domingo de Resurrección, cuando el pabellón Príncipe de Asturias de la capital regional se quedó pequeño para acoger a las miles de personas interesadas en asistir al mitin.

Los cabezas de lista regionales han dedicado estos últimos quince días a defender los argumentarios que dictaban desde Madrid, aunque hubo también sitio para los asuntos de la Región. Esos que llevan pendientes desde hace décadas y que salen a la palestra en cada cita electoral. La falta de agua, las infraestructuras y la deficiente financiación autonómica estuvieron nuevamente en el debate público regional (no así en el nacional), junto con otros problemas como el Mar Menor.

La 'Falconeta' de Teodoro

El PP ha ganado todas las elecciones celebradas en la Región desde 1993. Y si aciertan las encuestas, volvería a ser la fuerza más votada el 28-A. El número uno de la lista popular es Teodoro García Egea, secretario general nacional. Los ideólogos de la campaña explotaron la baza de la importancia que tendría el ciezano en un hipotético Gobierno presidido por Pablo Casado. La candidata al Senado Violante Tomás se llegó a referir a él como el futuro vicepresidente de España. En los más de 250 actos celebrados se ha recalcado el peso que la Región adquiriría en Madrid con un Ejecutivo del PP en el que Teodoro García tuviera un puesto destacado, en contraposición a lo que, según los populares, ocurriría si gobernara el PSOE con el apoyo de Podemos y los independentistas. «Las decisiones importantes para la Región dependerían de Quim Torra y Arnaldo Otegi», reiteran los candidatos del PP.

El secretario general contó con una caravana propia -una furgoneta bautizada como 'Falconeta', como sátira de los viajes de Pedro Sánchez en el avión presidencial- y tuvo que desdoblarse para asistir, como número dos de Casado, a actos en diferentes provincias. En la última semana de campaña se multiplicaron los ataques a los competidores del espacio del centro-derecha: Ciudadanos y Vox.

El PSOE, por su parte, ve más cerca que nunca la posibilidad de dar un vuelco electoral en la Región tras veinte años de decepciones. Su cabeza de lista, Pedro Saura, ha sacado pecho de que con Pedro Sánchez en La Moncloa, y en solo diez meses, se inauguraron importantes infraestructuras como el aeropuerto de Corvera o la variante de Camarillas, y se solucionó el conflicto social por el soterramiento del AVE en Murcia.

Si el PP apela al miedo a un pacto entre PSOE e independentistas, los socialistas atemorizan con un acuerdo de Casado con Vox, que según ellos pondría en peligro los avances sociales conseguidos en democracia. También alertan de que las bajadas de impuestos que promete la derecha suponen un riesgo para el estado del bienestar.

Los líos de Ciudadanos

La campaña de Ciudadanos se vio ensombrecida por los líos internos de la organización, como la denuncia interpuesta por el supuesto fraude en las primarias regionales que ganó Isabel Franco y las dimisiones en lugares como Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Totana y Santomera por el desacuerdo en la elaboración de las listas municipales. El número uno de Cs, Miguel Garaulet, resta importancia a estos conflictos y presume de recorrer más de 3.000 kilómetros en estos quince días. Cree que mantendrán los dos diputados que tienen ahora y advierte de que están sumando apoyos de votantes del PSOE desencantados por las posibles cesiones en Cataluña.

Valoraciones de los expertos Juan José Escribano. Cemop: «La participación va a ser muy alta» Para Juan José García Escribano, codirector del Cemop, la campaña ha estado «muy polarizada» en dos bloques, el de la derecha y el de la izquierda. Escribano prevé una participación muy alta, por encima del 70%, «porque los votantes están muy activados debido a esta polarización». Javier Sierra Politólogo Javier Sierra. Politólogo: «El resultado marcará las autonómicas» El politólogo Javier Sierra considera que lo que ocurra mañana tendrá mucha influencia en las elecciones municipales y autonómicas del 26-M. «Si gana la izquierda, el voto de la derecha se reagrupará en torno al PP. Si gana la derecha, el PSOE captará el voto útil de la izquierda», dice. Maribel Sánchez-Mora Cemop Maribel Sánchez-Mora. Cemop: «Los indecisos no cambiarán su voto» También pertenece al Cemop la exconsejera Maribel Sánchez-Mora, quien ve inciertas las elecciones de mañana y vaticina a que ese 30% de indecisos que señalaban las encuestas «no cambiarán el voto y apostarán por los partidos a los que apoyaron en anteriores comicios». Amparo Albentosa. Socióloga: «Vox sacará muchos escaños, por desgracia» Amparo Albentosa, presidenta del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, señala que «por desgracia, el partido Vox logrará muchos escaños» en las elecciones de mañana. Respecto a los posibles pactos postelectorales, apuesta por una alianza entre PSOE y Ciudadanos.

El que acaba la campaña con más moral que cuando la inició es Unidas Podemos, que entiende que la actuación de Pablo Iglesias en los debates televisivos ha reilusionado a su electorado joven, en el que cala el mensaje de que un PSOE fuerte se alejará de la izquierda. «Nos hemos centrado en las redes sociales y en los jóvenes», reconoce Ángel Luis Hernández, director de campaña. Resulta llamativo que Iglesias no aparezca en un solo cartel electoral, copados en su mayoría por Alberto Garzón, líder de IU, a pesar de que se presenta por la circunscripción de Málaga.

Una de las incógnitas para mañana es cuántos escaños sacará Vox. Su portavoz regional, David Ibáñez, no se pone límites y no descarta ser la primera fuerza política en la Región. David Ibáñez dice que han celebrado un acto de campaña cada día, aunque no han informado de los mismos (salvo el mitin de Santiago Abascal) a los medios de comunicación.