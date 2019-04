Los agentes económicos piden estabilidad y mejor financiación al futuro Gobierno Miguel López Abad, Pedro Sánchez, Alfonso Hernández y José María Albarracín, en la visita del presidente a Fremm el pasado 28 de marzo. / Nacho García / AGM El presidente de la patronal regional reclama moderación y se inclina por un Ejecutivo del PSOE con Ciudadanos JULIÁN MOLLEJO Martes, 30 abril 2019, 02:32

Las elecciones generales del pasado domingo, resueltas con una clara victoria del PSOE, despejaron la duda de quién será el próximo presidente del Gobierno, pero no con qué socios ni cuáles serán sus prioridades, lo que ha reabierto las inquietudes de los agentes económicos por las consecuencias que estas incógnitas podrían tener sobre el futuro de la Región de Murcia.

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), José María Albarracín, fue muy claro al exponer ayer a 'La Verdad' sus preferencias y prioridades: «Estabilidad institucional, moderación política y control presupuestario, estos tres elementos son básicos para afrontar el futuro con garantías», indicó.

Albarracín, quien felicitó a Pedro Sánchez y al PSOE por su victoria electoral, no oculta sus deseos sobre la composición del futuro Gobierno de España: «Debería centrarse lo más posible, porque los extremos no nos gustan, y negociar acuerdos, si los necesitara, con fuerzas centradas», declaró. Aunque no citó a ningún partido en particular, las preferencias del presidente de la patronal regional se cumplirían con un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, cuya suma daría para gobernar con mayoría absoluta en el Congreso.

Otra opción que no disgusta a los empresarios es que Pedro Sánchez pudiera gobernar en solitario, ayudado por acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas. «No lo veríamos mal -agrega Albarracín-, de hecho ya ha demostrado en la pasada legislatura que puede gobernar con menos diputados de los que tendrá la próxima».

Lo que el dirigente empresarial no quiere, bajo ningún concepto, es que se prolongue la inestabilidad y la incertidumbre. «Se está produciendo un inicio de desaceleración, y no sería bueno para los empresarios y los grandes inversores», añadió.

Con respecto a las prioridades regionales para el nuevo Gobierno, Albarracín citó en primer lugar la mejora de la financiación autonómica, y después el agua. Para conseguir solucionar, de una vez por todas, estos dos problemas, el presidente de Croem ofreció al Ejecutivo central «lealtad institucional y diálogo. Nosotros seremos aliados de cualquier gobierno y estaremos abiertos a hablar con unos y otros», declaró.

AVE y Corredor Mediterráneo

Por lo que respecta a las demandas regionales, el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, incluyó también entre ellas la mejora de las infraestructuras. «Tenemos importantes temas pendientes que van a determinar nuestro futuro, como son la mejora del sistema de financiación; la búsqueda de una solución definitiva y sostenible para el problema de la falta de agua y las inversiones necesarias para superar las deficiencias que seguimos padeciendo, sobre todo en materia de infraestructuras de comunicaciones, como la llegada de la alta velocidad o el impulso al Corredor Mediterráneo», declaró el empresario. López Abad coincidió con Albarracín en la importancia de serenar el debate político. «Deben generar un marco institucional que acabe con la inestabilidad que ha marcado la última legislatura y que no favorece la iniciativa empresarial», añadió.

«La estabilidad institucional y política genera confianza, un factor imprescindible para consolidar la senda de recuperación económica y de creación de empleo que ya hemos iniciado y que se debilita con los vaivenes políticos de gobiernos permanentemente necesitados de apoyos externos», declaró el presidente de la Cámara a través de una nota de prensa.

En materia económica, señaló que «el centro de las iniciativas y actuaciones del próximo Gobierno debe ser el tejido empresarial, especialmente las pymes. Para ello, debe impulsar la mejora de su competitividad en un mundo global, a través de políticas reales que fomenten la innovación y la digitalización en el seno de las empresas, que impulsen la internacionalización de las mismas, así como medidas eficaces que consigan una formación actualizada y permanente de los trabajadores y directivos».

Dudas y compromisos

El PSOE se mostró sensible durante la campaña sobre los principales asuntos de interés regional, adquiriendo compromisos claros, en cuyo cumplimiento podría interferir el tipo de socio con el que se alíe para gobernar. El número uno de su candidatura al Congreso y secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, llegó a afirmar que, si el PSOE seguía en el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento invertiría 3.000 millones de euros en «alta velocidad, carreteras y compra de trenes».

Los socialistas también son partidarios de reformar el sistema de financiación autonómica y de asegurar de forma estable el suministro de agua para la Región, aunque quizás es en este asunto donde pueda haber más dudas, ya que en su programa electoral daban por hecho que las transferencias de recursos entre cuencas distintas se reducirán en el futuro de forma gradual a causa del cambio climático.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se expresó ayer con prudencia sobre cómo puede evolucionar la política hídrica a tenor de los resultados del 28-A. «Vamos a ver cómo se configura el Gobierno y en qué ministerio ponen el agua, porque no me gusta ponerme la venda antes que la herida. En principio no ha cambiado nada, porque el partido que ha ganado las elecciones es el que ya estaba sustentando el Gobierno», declaró a 'La Verdad'.

No obstante, Jiménez precisó que los regantes mantendrán su «vertiente reivindicativa», pero también «nuestra disposición a trabajar con el Gobierno de España, tal y como ya estamos haciendo».

«Los partidos políticos regionales en general, y hablo de todos, tienen una postura clara en lo que se refiere al Tajo-Segura porque son conocedores de la importancia que tiene para nuestras regiones», añadió. Por ello, se mostró «convencido» de que estos partidos «van a pelear, unos y otros, porque eso siga así, no me cabe la menor duda, y con ellos, nosotros».

Quien tampoco muestra excesiva preocupación por el futuro del Trasvase, a raíz de que el PSOE se haya convertido en la primera fuerza política en el Parlamento español, es el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez. «El Trasvase me preocupa y me ocupa, pero una cosa es lo que se oye en los mítines y otra cosa lo que se dice en los despachos, y yo estuve reunido varias horas con Pedro Saura y nos dijo que no teníamos por qué preocuparnos sobre este asunto», manifestó.

Para el presidente de Fecoam, la prueba de fuego sobre si el PSOE cumplirá sus compromisos con el Trasvase se producirá en unos días, cuando deba aprobarse el desembalse correspondiente al mes de mayo.

Sobre esta cuestión, el presidente de los regantes considera que no hay ningún motivo para que no se trasvasen en mayo 20 hectómetros, ahora que los pantanos de cabecera del Tajo entran en nivel 3 y van a estar muy cerca del nivel 2. «Vamos a estar con casi 236 hectómetros cúbicos trasvasables porque ha entrado bastante agua en estos últimos días», declaró.

Con respecto al sector agroalimentario, Santiago Martínez pidió al futuro Gobierno «altura de miras y responsabilidad, porque hemos estado dejados de la mano de Dios durante mucho tiempo. Y también que revisen el seguro agrario, porque el que tenemos no sirve para nada desde hace tres o cuatro años».

El presidente regional de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, expresó ayer su esperanza en que tanto los políticos de la Región como los de España «sean capaces de visibilizar la verdadera realidad de la Región» en materia hídrica, basada en la «necesidad del trasvase Tajo-Segura y de todas las aportaciones que puedan ser necesarias para solucionar parte del déficit hídrico».